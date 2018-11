Esquerda Unida asume que no fue positiva la imagen del plenario de En Marea

La coordinadora de Esquerda Unida (EU), Eva Solla, asume que la imagen del plenario del pasado sábado no fue positiva, porque "a la gente no le gustan este tipo" de "visiones de pelea o de discusión interna".

En una entrevista a Radio Galega, Solla contrapuso el diálogo fraterno a la confrontación crispada y, en este sentido, disiente de las críticas lanzadas por la diputada en el Congreso Alexandra Fernández.

La razón es que, ante las recriminaciones expresadas, Solla considera sobre el grupo de En Marea en el Congreso que el trabajo es el correcto y el que "hay que continuar".

"Seguramente -reconoció- se puede mejorar, pero yo creo que no existe ese problema de división" ni otros de los planteados. No obstante, Fernández arremetió contra sus compañeros por "no rendir cuentas en Galicia" y por, bajo su entender, actuar como satélites de Podemos o, peor incluso, "por propio interés personal", informa Efe.