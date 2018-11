El PP insta a Carmela Silva a "reflexionar" tras el nuevo plante al Parlamento

El secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, critica que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, rechazase por segundo año acudir al Parlamento para explicar los presupuestos del ente provincial y denuncia que su actitud es un reflejo de la forma de hacer política del alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero.

"Creo que en la confrontación no se gana absolutamente nada", cuestionó Tellado en una entrevista a Radio Galega. En todo caso, reconoció que no se puede obligar a nadie a comparecer en el Parlamento. Imponer la comparecencia de alguien en el Parlamento tampoco creo que fuese muy democrático", apuntó. No obstante, incidió en que "la confrontación no es lo que piden los gallegos", por lo que instó a Carmela Silva a "reflexionar" porque "se equivocó al no acudir al Parlamento de Galicia".