Ni la suelta de animales exóticos, ni tampoco domésticos

La normativa de 2001 prohibía con carácter general la introducción no autorizada en el medio natural de fauna no autóctona en el territorio de Galicia y en el nuevo anteproyecto queda prohibida la suelta no autorizada de ejemplares de especies alóctonas y autóctonas, de fauna o de animales domésticos, en el medio natural.

Serafín González, de la Sociedade Galega de Historia Natural, critica la "mala costumbre" de liberar tortugas, cerdos vietnamitas -que pueden luego hibridarse con jabalíes- o incluso aves, como cotorras, por ejemplo. Liberar animales de compañía o domésticos en el medio natural puede suponer un problema para las especies silvestres, advierte, y "no está de más" incluir una alusión.

En relación a las especies exóticas invasoras, Adega echa de menos, explica Fins Eirexa, un catálogo exclusivo de Galicia, que tiene, afirma, su propia "problemática".