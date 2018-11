Carmela Silva no aclara si repetirá como presidenta de la Diputación de Pontevedra

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, no aclaró, en una entrevista concedida ayer a Radio Nacional (RNE), si repetirá al frente del gobierno provincial: "Eso no lo decido yo, y sobre lo que no decido yo prefiero no fijar posición. Estoy encantada de ser la presidenta de la Diputación, orgullosísima de mi gobierno, pero eso lo decidirá mi partido". Carmela Silva dijo estar "a disposición" del PSdeG-PSOE para que decida sobre su reelección.