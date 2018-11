El fiscal superior de Galicia prevé que la instrucción de Angrois acabe este mismo año

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, confía en que antes de finales de año se cierre la instrucción sobre el accidente del Alvia en Angrois. En una entrevista en Radio Galicia de la Cadena Ser, Fernando Suanzes aseguró que, en la instrucción sobre Angrois, "en este momento procesal hay ocho personas investigadas, y ya se ha tomado declaración a los peritos, imagino y preveo que próximamente habrá resolución del Juzgado Instructor de Santiago diciendo que sigue contra estas personas, dos, tres cuatro, una o las que sean, y dar traslado ya a la Fiscalía y a las demás partes para formular los escritos de acusación", aseguró. Cuestionado sobre posibles plazos y si será antes de finales de año, zanjó: "Yo creo que eso se hará en breve. Yo creo que sí", afirmó.

Preguntado sobre el informe elaborado por la Fiscalía sobre incendios forestales, que concluía que no existía una trama organizada, alegó que "es complicado probar la autoría en este tipo de casos" y que, aunque no se detectaron grupos o tramas, sí se constata que "hay un grado de intencionalidad grande". "Si no somos capaces de probar que hay una trama organizada o algo similar, resulta que las personas que se dedican a este tipo de cosas, bien porque tienen un problema mental, bien porque es un vecino que le parece que con eso va a gestionar mejor el monte, yo que sé porque, pues todos hacen lo mismo cuando se dan idénticas situaciones", sugirió.

Fernando Suanzes admitió que hay cierto "descrédito de la Justicia" debido a alguna cuestión de actualidad que puede afectar a la percepción de los ciudadanos, pero defendió que la Justicia actúa en España con arreglo a los principios fundamentales y que "hay que tener confianza".

Y sobre la situación de la jueza de Pilar de Lara, sin querer entrar en "personalismos", en términos generales se refirió al "manual de buen instructor judicial" que "siguen todos los jueces" y que recomienda que no se dilaten en exceso o compliquen demasiado las causas, que no se puede mantener secreto de sumario sine die y se tramiten "las cosas con racionalidad y sentido común".