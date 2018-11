Los funcionarios de prisiones están llamados a la huelga desde el sábado al martes

El personal de los centros penitenciarios de toda España está convocado a una huelga del sábado día 17 hasta el próximo martes con el fin de que el Ministerio del Interior acepte reivindicaciones laborales y económicas de un colectivo que envejece sin reposición.

Los funcionarios de prisiones retoman así el calendario de protestas ante la "falta de negociación y la ausencia de soluciones a los problemas" tras las celebradas los días 24 y 26 de octubre.

En un comunicado, la plataforma unitaria que integra a los sindicatos convocantes (CSIF, Acaip, Comisiones Obreras y UGT) señalaron que la huelga iniciada es la primera celebrada por los trabajadores de prisiones de su historia en democracia y advierten que, si no son atendidas sus reivindicaciones, "dará un paso más y convocará una huelga indefinida".

Los sindicatos denuncian que Instituciones Penitenciarias y sus profesionales llevan padeciendo desde hace más de diez años el "olvido" de la Administración, lo que ha provocado el "deterioro" de un servicio público que tildan de "esencial". Han aclarado que las reivindicaciones del colectivo "no son solo económicas" sino que abarcan otras mejoras laborales "no menos importantes". Denuncian además que las reivindicaciones del colectivo "no son solo económicas" sino que abarcan otras mejoras laborales "no menos importantes". Así, denuncian la "falta de personal" y cifran en "más de 3.500 vacantes que no se han cubierto de un total de 23.000 empleados penitenciarios" en el conjunto del país.