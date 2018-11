Los jueces gallegos apenas participan en el plan para paliar los efectos de la huelga

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, aseguró esta mañana que ve "muy poco halagüeña" la situación de cara a poder contar con refuerzos para paliar los efectos de la huelga de funcionarios judiciales de principios de año en Galicia.

"Hoy por hoy no contamos con el número de jueces necesarios para poner en marcha un plan extraordinario que permita hacer frente al incremento de casos acumulados que provocó la situación", afirmó Cadenas en declaraciones a la prensa tras su participación en la constitución de la Comisión Provincial de Violencia de Género de A Coruña.

El presidente del TSXG no ha querido precisar cuál será el refuerzo necesario para restablecer la normalidad en funcionamiento de las instituciones judiciales, ya que no quiere "crear expectativas falsas" en las que él mismo asegura "no creer".

"Ojalá me equivoque y un mes cambien las circunstancias y dentro de un mes dispongamos de un buen número de jueces por una vía u otra, pero no parece probable", sentenció, explican desde Efe.

En todo caso, restó importancia al efecto que pueda tener la huelga de jueces prevista para mañana, ya que "el verdadero problema" radica en las consecuencias de la huelga de principios de año.



Paro

Durante el paro de 2.700 empleados públicos de la Administración de Xustiza (gestores, tramitadores y personal de auxilio) con el que reclamaban un incremento salarial a la Xunta y otras peticiones se vieron afectados unos 17.000 actos jurisdiccionales, en su mayoría juicios.