El PSdeG no pide la dimisión a la alcaldesa de O Porriño a la espera de su absolución

El Código Ético del PSOE establece que cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral dimitirá de su cargo y solicitará la baja voluntaria en el partido. La alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, ha cumplido la segunda de las premisas, pero no la primera. El próximo jueves día 22 de noviembre se enfrenta a un juicio por un supuesto delito de falsedad documental relacionado con su actividad profesional como abogada en 2014, antes de ser elegida regidora.

Ante esta situación, abandona el PSdeG, pero continúa al frente de la Alcaldía. ¿Cuál ha sido la reacción del PSOE gallego? El secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, daba ayer por buena la reacción de la regidora. "Creemos que asume las normas del código ético del partido", declaraba, y mostraba su esperanza de que "en pocas semanas o pocos meses haya una sentencia que clarifique el escenario".

Caballero pasó por alto que De la Torre incumple parte del Código Ético socialista, al no renunciar a la alcaldía, y en sus declaraciones públicas, quiso poner el acento en que "deja de ser militante del partido". La dirección provincial se remitió a la valoración del secretario xeral.

Fuentes socialistas quitan hierro al caso. No es un caso de corrupción, se trata de una causa abierta en su etapa anterior a la Alcaldía, por su faceta de abogada, y confían en su absolución, y que en poco tiempo la alcaldesa pueda recuperar el carné de militante.

En la corporación local de O Porriño, el socio de gobierno de De la Torre defiende la presunción de inocencia. "El juicio es inminente, por lo que vamos a esperar a ver que dictamina el juez; con todo cualquier decisión la debe tomar ella", señala Manuel Carrera.

El PP fue mucho más crítico. "Respetamos la presunción de inocencia, pero no toleramos la mentira. La alcaldesa en el pasado pleno mintió, al asegurar que el presunto delito se cometiera en 2015 cuando, según recoge el fiscal, fue en 2017, siendo ella ya alcaldesa", señala M. Alejandro Lorenzo.

El PP también lamenta que deje el PSOE para no manchar el nombre del partido, pero "no se preocupe por el buen nombre de O Porriño". En la misma línea se manifestó el edil del BNG, Pedro Pereira: "¿Acaso la imagen del Concello no es tan importante como la de su partido?".

"Me dio las explicaciones oportunas y me enseñó pruebas de la inexistencia de esa falsedad de la que se le acusa", asegura Sabela Landín, concejala no adscrita que dice "respetar su decisión al tratarse de un tema personal, independientemente de que luego no comparta su gestión". Por su parte, EU-Son, se reunirá en asamblea para "valorar la situación, que no es fácil".