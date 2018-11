Rufián acusa a Gómez-Reino de llamarle "payaso" por preguntarle sobre el veto de Miranda en la comisión

La comisión sobre el accidente del Alvia volvió a ser escenario de un nuevo incidente entre el portavoz de ERC Gabriel Rufián que acusó al diputado de En Marea Antón Gómez-Reino de llamarle "payaso". El diputado de ERC invitó a asistir como público a la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, a la que PP y PSOE habían negado el acceso. Pese a que en las comisiones del Congreso solo pueden asistir los parlamentarios y los periodistas, Rufián cursó una invitación para Miranda, quien denunció el siniestro ante la Comisión Europea. Minutos antes de la sesión, Miranda fue informada de que no podía asistir y Rufián pidió a Gómez-Reino que se pronunciara sobre lo que consideraba un "atropello". Según su versión, el diputado de En Marea le llamó "payaso", una reacción que calificó de gravísima al tratarse de un representante de un partido "que iba a asaltar los cielos y que supuestamente defiende a los gallegos". Dentro de la comisión, Gómez Reino explicó que el protagonismo de esta investigación tiene que ser para las víctimas "y no para ningún político". "Por respeto a las víctimas no voy a entrar en provocaciones agresivas".