El BNG vuelve a pedir una comisión de investigación de Angrois en Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió a pedir una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia en julio de 2013, en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. "No entendemos el veto del PP y de Feijóo", censuró. En declaraciones a los medios en Ourense, un día después de una nueva sesión de la comisión en el Congreso -en donde el BNG no tiene representación-, Ana Pontón subrayó que se "conoce un hecho", que "por parte del PP y del PSOE había interés por que no existiera esa comisión de investigación, porque saben que tienen responsabilidades directas" en el accidente.

"Y lo que no puede ser es que, después de un accidente de estas características, (pensar) que con buscar a un solo responsable eso iba a estar solucionado. Nosotros creemos, y así estamos trabajando desde las instituciones, en conocer la verdad", apuntó Pontón.

La portavoz nacional del Bloque quiso "poner en valor la importantísima labor que está haciendo Ana Miranda en el Parlamento europeo", en donde "se consiguió a través de la presión política un informe que dice la verdad, que hay responsabilidades políticas". Por ello, los nacionalistas consideran que "sigue siendo necesaria" una comisión en la Cámara autonómica, una petición que nunca contó con el apoyo de PP ni PSdeG. Pontón incidió en que "hay responsabilidades políticas de José Blanco y Ana Pastor (exministros de Fomento del PSOE y PP) que pusieron en riesgo la vida de las personas porque tomaron decisiones que rebajaron la seguridad".