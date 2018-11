Feijóo defiende la honorabilidad de Fraga ante las acusaciones de Pablo Crespo

Tras la reunión del Consello de la Xunta y preguntado Alberto Núñez Feijóo por las declaraciones en comisión parlamentaria de Pablo Crespo sobre los pagos en negro del PP gallego en la época de Manuel Fraga, el titular de la Xunta reivindicó la "honorabilidad" del expresidente.

Feijóo añadió que las declaraciones de Crespo no suponen "ninguna novedad" puesto que se había pronunciado en la misma línea en el ámbito judicial. Ahora, añadió, que "se repiten en el ámbito parlamentario". "No hay nada que no se haya ido conociendo desde hace diez años", zanjó. También se pronunció sobre las declaraciones del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien le tildó de "cínico" y, tras reprobar esta misma semana el jefe de filas del PP gallego que el PSOE tenga "patente de corso" ante la corrupción, le sugirió ver la situación de su propio partido.

"Pues nada, agradecer el calificativo y felicitarlo porque acredita, con su proclamación como candidato a la Xunta, que es un político hábil. Que alguien consiga ser candidato varias elecciones antes de las autonómicas demuestra su habilidad", ironizó. Dicho esto, subrayó que el PSdeG necesita "un líder", un dirigente que "lidere" a los distintos miembros de la formación y también que "lidere" la oposición en Galicia.