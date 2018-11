El empresario García-Gesto Fraga niega haber denunciado a la juez Pilar de Lara

El abogado del empresario Miguel García-Gesto Fraga solicita la publicación de este comunicado en aplicación la ley reguladora del derecho de rectificación por una información publicada en este periódico el pasado día 10 de noviembre sobre los atrasos en los casos que instruye la juez Pilar de Lara, entre otros la operación Pokemon.

Don Miguel García-GestoFraga, o su abogado, no han formulado denuncia alguna contra la juez señora De Lara, en el marco del expediente disciplinario que al parecer se le ha abierto, y del que únicamente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación social.

El señor García-Gesto nunca ha tenido incidente alguno con la señora De Lara, sino que fue insultado y agredido verbalmente por ella, en un establecimiento hostelero de la ciudad de Lugo, lo que motivó que llamara a la Policía Nacional para defenderse del acoso a que estaba siendo sometido.

No entendemos, dichos sea con todo respeto, como puede insinuarse que nuestro cliente, que fue víctima de los sucedido, y no el causante, puede verse señalado públicamente, con su nombre y apellidos, en relación con un asunto sub iudice. y sobre el cual, con respeto a la Justicia, entendemos que no procede hacer más manifestaciones sobre el caso, que será objeto de enjuiciamiento en su día.

Esta información pública, identificándole con su nombre y dos apellidos, repito, en una "noticia" a la que es totalmente ajeno, dando a entender que es el causante de la misma, supone un auténtico atentado a su honor y prestigio, personal y profesional, además de menoscabar gravemente la presunción de inocencia, respecto a unos hechos, repito, que están todavía en vía judicial.

La magistrada-juez De Lara si ha sido apartada del conocimiento "... de la pieza separada que se habrá de conformar con las diligencias en las que está implicado D.Miguel García Gesto Fraga y cuantas personas se encuentran ligada a esa misma investigación", en virtud del Auto de 30 de octubre de 2013 de la Ilma. Audiencia Provincial de Lugo, Sección Segunda.