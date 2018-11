García Buitrón será el secretario local de Podemos A Coruña al ser el único candidato presentado

El exsenador José García Buitrón -afín al secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino- será elegido secretario local de A Coruña de Podemos, ya que fue el único candidato que superó la recogida de avales. Uxío López, al final, no pudo lograr el respaldo necesario para enfrentarse a Buitrón. A Coruña no será el único de los once municipios gallegos en los que habrá nuevos secretarios locales. En esta situación también están otros seis concellos en los que los únicos candidatos en liza serán proclamados el 27 de noviembre, día en el que concluyen los comicios.

Es el caso de Ferrol con Borja San Ramón -miembro de la ejecutiva y cercano a Gómez-Reino- Pontevedra con José Ramón Otero -que ostentaba la portavocía del círculo pontevedrés- o Lugo con José Manuel Pérez Afonso -también perteneciente a la dirección gallega-.

Alfonso Víctor Ferreiro será proclamado secretario del círculo de Ourense y Manuel Lado en Gondomar. Por último, en Sarria será secretaria local Paula Santiago.

Por su parte, tanto en Santiago como en Vigo sí se producirán votaciones. En la capital gallega se medirán David Domenech -de la corriente errejonista en Galicia- y Álex Botello -afín a la ejecutiva de Podemos Galicia-. En Vigo, los inscritos deberán escoger entre Xaquín Pastoriza y Pablo Orge.

También habrá votaciones al existir dos candidatos en el círculo de Sanxenxo, así como en Ames, donde concurren Manuel Pardo y Eusebio Ónega.