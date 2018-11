Aplazada la declaración de dos cargos de Facenda por acoso inmobiliario

La huelga de la Justicia ha provocado la suspensión de forma provisional de la declaración prevista para ayer de los dos cargos de la Xunta que habían sido citados por un supuesto caso de acoso inmobiliario a los inquilinos de un inmueble. La citación estaba convocada para las diez de la mañana en el juzgado de Instrucción número dos de Ourense. En concreto, estaba previsto que declarasen la secretaria general técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda y el subdirector de Patrimonio del mismo departamento por presuntas coacciones inmobiliarias a una vecina de 92 años de la ciudad, que está residiendo en un hotel debido a las deficiencias que presenta el edificio, propiedad de la Xunta.

A la salida del edificio judicial, uno de los letrados que representa al subdirector de Patrimonio informaba de que el caso "no tiene valoración posible" al entender que "no hay ni tema". Considera que este procedimiento obedece a "una actuación absurda" que no irá adelante al sostener que no hay "absolutamente nada". "Hay una actuación legítima como se realiza con todo el mundo", apuntó.

El caso se inició a raíz de una denuncia del fiscal Jefe de Ourense en la que acusa a dos cargos de Facenda de extralimitarse en sus funciones" para hacerse con la propiedad del edificio público situado en la extinta Cámara de la Propiedad Urbana, en el centro de Ourense.