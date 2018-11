"Mi equipo quiere mudar En Marea para que todos estemos cómodos"

David Bruzos, de 39 años y profesor de Física y Química, fue uno de los promotores de Ourense en Común, la marea de la ciudad de las Burgas. También fue diputado en el Congreso por En Marea en 2016. Ahora opta a ser el portavoz del primer partido de la oposición en Galicia, en una lista impulsada por los críticos con la actual dirección, la de Luís Villares.

Las cúpulas de Podemos, Anova, Esquerda Unida y las mareas locales se proponen recuperar el control de En Marea, con una candidatura encabezada por este joven ourensano, que ahora ejerce de liberado sindical de Steg, con motivo de las elecciones en el ámbito educativo. Su plaza de profesor es en un instituto de O Carballiño.

-¿Por qué se ha animado a liderar la lista impulsada desde Podemos, Anova, Esquerda Unida y las Mareas locales?

-Porque concurro con un equipo fantástico, diverso y plural, y todos juntos pretendemos mudar el rumbo de En Marea.

-¿Hacia dónde?

-En Marea no debe ser un partido clásico, no debe tener una estructura tan rígida. Debe hacer honor a su nombre y ser una marea. Ser más porosa, más flexible y permitir que entre más gente... de Podemos, de Anova, de Esquerda Unida, de las mareas locales y de muchas organizaciones sociales que nos consideran un referente. Y a partir de ahí, debe salir a ganar las elecciones. Porque no nos conformamos con ser la segunda fuerza. Con liderar la oposición. Queremos ganar para poner fin a las políticas nocivas del PP en Galicia.

-¿Cree que la ciudadanía les entiende cuando ustedes discuten sobre si En Marea debe ser o no un partido clásico?

-Si hay gente muy relevante de En Marea que no se siente cómoda en En Marea, entonces En Marea tiene un problema. Cuando decimos que no queremos ser un partido clásico, queremos decir que no queremos que alguien marque una línea única y todos debamos seguirla. Queremos más flexibilidad y que todos estemos a gusto. Asumo con todas las consecuencias, que costará mucho trabajo y mucho diálogo, pero queremos intentar otra manera de entender En Marea.

-Dos años de tensiones y dos listas para renovar la dirección. ¿Hay riesgo de fractura en En Marea?

-No. El debate es normal en el seno de una organización plural. En Marea es una organización transparente y fruto de esa transparencia trascienden sus diferencias, pero no pasa nada porque debatamos y confrontemos nuestras divergencias. Al final todos debemos tener claro que el enemigo común es el PP.

-Si gana su candidatura, ¿apostaría por integrar a la otra lista en la futura dirección?

-Considero que todo el mundo debe estar representado en la Coordinadora.

-Uno de los impulsores de la lista que usted lidera, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, insinuó que si Luís Villares perdía estas elecciones podría ser también desplazado como portavoz parlamentario. ¿Está de acuerdo?

-Con todos mis respetos al regidor de Santiago, ése es un debate que no toca ahora mismo. Quiero huir de los debates nominalistas.

-Los promotores de su candidatura en el pasado apostaban por tres portavocías para En Marea, un hombre y dos mujeres, que irían rotando por la portavocía principal. Ahora solo se habla de un portavoz, que sería usted.

-Nos interesan las portavocías corales. Es bueno que la opinión pública visualice que hay diferentes caras, como reflejo de la diversidad de En Marea. Podemos retomar esa idea.

-En las elecciones autonómicas de 2016, los partidos fundadores de En Marea se diluyeron en la marca de En Marea, cuando Podemos defendía ir en coalición electoral. ¿Cuál sería su apuesta para los próximos comicios gallegos?

-La fórmula jurídica es lo de menos, lo importante es que encontrar una fórmula en la que la mayoría está cómoda.