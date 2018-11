Turismo multa el alquiler de habitaciones en viviendas en las que reside el propietario

Propietarios de alojamientos de alquiler vacacional están recibiendo notificaciones sancionadoras de la Axencia de Turismo de Galicia por alquilar habitaciones en viviendas en las que residen. El expediente recoge que los establecimientos no están registrados y clasificados según la norma gallega, lo que a su entender, constituye "intrusismo profesional que implica una infracción administrativa". El criterio que aplican los inspectores de Turismo choca con lo expresado el pasado verano por la Axencia de Turismo de Galicia que a pesar de prohibir el alquiler de habitaciones en el decreto regulador de esta actividad, anunciaba que la permitiría si el propietario vive en el inmueble.

El anuncio de la Xunta llegaba después de que una de las principales plataformas plantease a la Xunta cómo actuar con estos alquileres, también denominados home sharing (hogar compartido). Los departamentos jurídicos de la Xunta rectificaron y aclararon entonces que el alquiler en régimen compartido con los propietarios no entra en el ámbito y competencias de Turismo, ya que se rige por el derecho privado. Aseguraban que no se trata de una estancia turística ya que el modelo "no encaja en ninguna modalidad turística ni la sustituye". Este sistema quedó fuera del decreto de viviendas turísticas por considerarse una modalidad distinta. Y es el criterio que sigue la Axencia de Turismo de Galicia, ratificado a la presidenta de la Asociación de viviendas turísticas de Galicia (Aviturga), que se ha dirigido a este departamento autonómico para consultar por qué la Xunta está sancionando, con cuantías que superan los 900 euros, a quienes alquilan habitaciones en sus viviendas. La diferencia de criterios entre políticos y técnicos preocupa a Aviturga, que desde un principio ha defendido el derecho de los propietarios al alquiler por habitaciones, una modalidad que cree que debe estar recogida en el decreto, aprobado en mayo de 2017 pero sobre el que la Axencia de Turismo de Galicia ya tiene preparada una modificación. A los propietarios no les sirvieron las argumentaciones jurídicas en defensa de su derecho a alquilar habitaciones en su residencia, una actividad para la que han dado de alta su alojamiento en el Registro de la Xunta y cuyos ingresos declaran en la Renta anual.

Las inspecciones de la Xunta se han centrado en los últimos meses en los centros urbanos, ya que Aviturga ha recibido alertas de propietarios de las principales ciudades gallegas, sobre todo en A Coruña, Santiago y Pontevedra. Aviturga recomienda a los propietarios que reciban estas sanciones que presenten alegación. "La situación es tan confusa que da pie a la interpretación de este artículo de forma distinta por los inspectores de Turismo y por el departamento jurídico de la Xunta. De ahí que desde Aviturga veamos urgente cubrir este vacío legal que está generando intranquilidad entre los propietarios", concluye la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín.