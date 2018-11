Cuatro de cada cinco gallegos están a favor de restringir el tráfico en las ciudades

Las ciudades gallegas reciben de media 800.000 vehículos al día, según los cálculos del Ministerio de Fomento. A Coruña es de las siete grandes urbes la que más tráfico acoge con 200.000 automóviles diarios, frente a los 100.000 que circulan por Santiago o Vigo. En ese contexto, ocho de cada diez gallegos están a favor de restringir el tráfico en los cascos urbanos, 15 puntos más que el 63% de la media estatal. De esta forma, Galicia es la comunidad que más apoya esta iniciativa, según recoge el Barómetro sobre Neurociencia y Sociedad elaborado por IPSOS. Por detrás de Galicia, también destacan Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana donde en torno al 65% de los encestados se muestran a favor de la medida. Por el contrario, los vascos son los más reacios a la propuesta, ya que es menor la distancia entre partidarios y detractores de reducir el número de coches en las ciudades. En el País Vasco, aprueba la restricción el 55% de la población, mientras que el 45% se muestra en contra.

A nivel nacional, al analizar el perfil de respuestas por edad de los encuestados, los menores de 40 años, y sobre todo la franja entre los 30 y los 39 años, son los menos convencidos de acotar el tráfico, con un 47% de respuestas contrarias a la iniciativa y se produce casi un empate técnico entre el sí y el no. A partir de los 50 años, sin embargo, se muestran más a favor de que circulen menos vehículos por los cascos urbanos.

Con independencia de la opinión de los ciudadanos, restringir el tráfico en las vías urbanas para rebajar la contaminación es una de las medidas recogidas en la Ley de Cambio Climático que prepara el Gobierno central y que afectará a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y, por tanto, a las siete ciudades gallegas. Las urbes de más de 100.000 vecinos, como es el caso de A Coruña, Vigo y Ourense, tendrán además que entregar al Ministerio de Transición Ecológica un plan de energía en 2021 con las medidas que van a tomar para bajar las emisiones contaminantes.

La limitación del tránsito de vehículos en las ciudades españolas es un tema candente, que genera incertidumbre y expectación entre la población. De hecho, los datos analizados por IPSOS revelan que, desde que se anunció esta medida por parte del ayuntamiento de Madrid, la aparición en redes sociales de comentarios sobre el tema está en claro ascenso, superando la cifra de los 9.500 comentarios en el último año. Desde el mes pasado el nuevo protocolo para mejorar la calidad del aire en la capital española prohíbe a los vehículos más contaminantes circular por el centro de la urbe. La restricción se aplica a partir del conocido como "escenario dos", que impide aparcar en la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los automóviles que no lleven la pegatina azul que hace referencia a los de cero emisiones -eléctricos e híbridos enchufables- ni la verde y azul o Eco que identifica a los híbridos -enchufables y no enchufables o propulsados por gas licuado-. Tampoco podrán entrar en la ciudad ni pasar por la M-30 los coches que no tengan distintivo ambiental.