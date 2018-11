Bruzos reprocha a la cúpula de En Marea ocultar las donaciones y cuentas del partido

La punta de lanza de la candidatura alternativa a la actual dirección de En Marea, David Bruzos, evitó ayer posicionarse sobre el incumplimiento de siete diputados autonómicos, afines a su proyecto, de donar parte de su salario al partido instrumental, como establece su carta financiera. Pero sí criticó a la cúpula de Luís Villares por no aportar información no solo sobre estas aportaciones, sino sobre las cuentas económicas de la formación. De hecho, sugirió una intención en filtrar la identidad de esos parlamentarios justo en la recta final de la campaña de las primarias de este fin de semana, de las que saldrán la nueva dirección. "No queremos indicar que tienen un tipo de trama para desviar la atención, no queremos decir algo así tan duro, pero no están cumpliendo estrictamente con lo que deberían", deslizó.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, respondió a esa insinuación y relacionó la revelación de esos datos con la transparencia de la organización. El lunes pasado, este periódico publicó que En Marea ocultaba qué diputados cumplían la carta financiera que obliga ceder al menos la mitad de la parte del salario que supere los 3.000 euros mensuales netos al partido instrumental, dejando la otra mitad para ONG's o los partidos de origen de los parlamentarios, como Podemos, Esquerda Unida o Anova. La formación no publica en la web estos datos, como obligan sus normas. El miércoles la coordinadora de En Marea reveló que solo cumplían este requisito Luís Villares (independiente), Pancho Casal (se dio de baja en Podemos en julio), Davide Rodríguez (Anova), Antón Sánchez (Anova), Paula Vázquez Verao (Cerna), Flora Miranda (Compostela Aberta) y José Manuel Lago (Esquerda Unida). A preguntas de este diario no cedió esos datos días antes.

De esta forma, son siete los parlamentarios que no ceden parte de sus remuneraciones a En Marea: los cinco de Podemos -Carmen Santos, Paula Quinteiro, Luca Chao, Julia Torregrosa y Marcos Cal, este último en la lista de Bruzos-, la independiente Ángeles Cuña y Eva Solla (EU).