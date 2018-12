Más de 3.000 gallegos pierden cada mes puntos del carné por infracciones al volante

No hacen falta recorrer cientos de kilómetros para perder varios puntos del carné de conducir o quedarse con el saldo a cero. Dos sanciones por alcohol al volante o cuatro por usar el móvil o no llevar puesto el cinturón de seguridad bastan para quedarse sin licencia, tener que volver a la autoescuela y superar un examen. Pero en menos de un mes, Tráfico penalizará más los comportamientos que amenazan a diario la seguridad viaria: hablar por teléfono o enviar mensajes mientras se conduce, pisar más de la cuenta el acelerador, viajar sin cinturón de seguridad o sin los sistemas de retención infantil.

Estas infracciones al volante concentran el grueso de las sanciones que acarrean la retirada de puntos del carné, entre dos y seis, según el sistema que entró en vigor en julio de 2006 y que la DGT endurecerá con la reforma del Reglamento General de Circulación, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de enero. En lo que va de año, cerca de 35.000 conductores gallegos -una media de 3.200 cada mes- perdieron créditos del permiso por saltarse alguna norma de tráfico. Pero más de un infractor acumula varias multas que acarrean detracción de puntos ya que el volumen de sanciones con retirada de créditos en los primeros once meses del año ronda las 90.000, una media de 270 cada día.

ELímite de velocidad. Saltarse los límites de velocidad es la norma que más incumplen los conductores, sobre todo en las carreteras convencionales. Son precisamente estas vías las que concentran el mayor número de accidentes mortales: en Galicia más del 90% de los siniestros con fallecidos ocurren en la red secundaria frente al 75% de la media en el conjunto del Estado.

En la comunidad gallega, la velocidad es un factor concurrente en el 30% de los accidentes. Para tratar de frenar las negras estadísticas de fallecidos y heridos graves debido a la velocidad, Tráfico reducirá el límite de 100 kilómetros por hora a 90 km/h en la red secundaria para turismos y motocicletas. Autobuses, furgonetas y camiones no podrán sobrepasar los 80 km/h. La limitación a 100 km/h se mantendrá en las vías donde la calzada entre los dos sentidos esté separada por una mediana con obstáculos como bloques de hormigón o quitamiedos.

No pisar el acelerador por encima de lo que marca la señalización evitaría uno de cada tres fallecidos y la rebaja en las convencionales a 90 km/h permitiría reducir la accidentalidad mortal en torno a un 10%. En lo que va de año, casi 30.000 conductores gallegos fueron sancionados con la retirada de entre dos y seis puntos del carné por no respetar los límites de velocidad.

EMultas por velocidad. Con la rebaja de la limitación en la vías secundarias, los conductores que circulen a 111km/h (20 km/h por encima de la velocidad máxima de la vía) serán multados con 300 euros y la retirada de dos puntos del carné.

El riesgo de morir en un choque frontal a 64 kilómetros por hora es del 19%, se eleva al 65% con el velocímetro a 80 km/h y a más de 95 km/h la probabilidad de un siniestro mortal supera el 90%. Y en una colisión a menos de 40 km/h, hay un 50% de posibilidades de resultar herido. Para tratar de concienciar de que la velocidad (excesiva o inadecuada) mata, Tráfico trasladó en los últimos años a las carreteras secundarias más radares móviles e instaló nuevos cinemómetros de tramo.

EUso del teléfono. Las distracciones son la primera causa de la mortalidad en las carreteras gallegas, por delante de la velocidad. Usar el teléfono móvil al volante, encender un cigarro, sintonizar una cadena de radio o marcar una dirección en el GPS están detrás del 36% de los accidentes de tráfico mortales. Tráfico se propone poner freno al uso del móvil mientras se conduce equiparando este comportamiento al a conducción bajo los efectos de las drogas o negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia. A partir de enero, el infractor interceptado con el móvil en la mano perderá seis puntos, el doble que los tres que resta ahora sistema por puntos.

ECinturón de seguridad. Un solo clic que salva vidas y que sin embargo casi la mitad de los muertos este año en accidentes de tráfico en Galicia no llevaban puesto. No usar el cinturón de seguridad, viajar con un menor sin silla de retención o no utilizar el caso conllevará la retirada de cuatro puntos a partir de enero, uno más que en la actualidad.

ERecuperación de puntos. Para concienciar de la importancia de la seguridad vial, la DGT otorgará ocho puntos en lugar de seis a los conductores que superen los cursos de reeducación vial.