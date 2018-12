Míguez lamenta "muchísimo" su relevo en la Secretaría Xeral para o Deporte

Marta Míguez "lamenta muchísimo" su marcha de la Secretaría Xeral para o Deporte, a donde vuelve José Ramón Lete. "Si eso es así, lo lamentaré muchísimo. No lo puedo decir más claro", afirmó a preguntas de los periodistas un día después de que trascendiese que Lete, a quien Míguez relevó en su día, regresa al puesto tras ser cesado con el cambio de Gobierno en Madrid como presidente del Consejo Superior de Deportes.

Míguez reveló que se enteró de su cese, que se aprobará hoy en el Consello de la Xunta, por la prensa. "Y eso gustar no gusta", comentó. En declaraciones a Radio Nacional manifestó que le "encanta" su trabajo, "el contacto con los clubs, con las deportistas, ayudar y servir". "No puedo explicar los motivos porque esa decisión (la de su marcha) no la tomé yo", declaró en Santiago, tras uno de sus últimos actos como secretaria xeral para o Deporte. Míguez no quiso entrar en más valoraciones y añadió: "Voy a ser leal hasta el último día a las premisas que se me dieron, y el jueves, [por hoy], si es que se consolida esta historia, estaremos más libres para hablar".