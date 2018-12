Los concellos se suman a la tarjeta social que integrará todas las prestaciones públicas

Los ayuntamientos se incorporarán a la llamada tarjeta social universal, un sistema de información que ya está operativo en la Administración del Estado y las comunidades autónomas aunque todavía no funciona al cien por cien y que integrará las prestaciones públicas de contenido económico con los datos de todas las administraciones.

La tarjeta, que no será física, permitirá a los beneficiarios simplificar los trámites administrativos y disponer en su teléfono móvil de la información de sus prestaciones reconocidas. La lista incluye pensiones, prestaciones temporales como los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, prestaciones como el bono social eléctrico o ayudas de pago único, entre otras.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentaron ayer la incorporación de los ayuntamientos a esta tarjeta, un sistema que se acordó en la Conferencia de Presidentes autonómicos de enero del año pasado. Entonces se alcanzaron voces críticas con la iniciativa al entender que se trataba de un "carné para pobres" y que suponía volver al "padrón de la beneficencia" que disponían los ayuntamientos en la primera mitad del siglo pasado.

En su presentación ayer, Caballero reconoció que esta iniciativa es un "instrumento conciliador de los derechos de los ciudadanos. Como uno de los pilares básicos de la actuación municipal señaló la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. "Eso lo hacemos sin competencias y vamos a seguir haciéndolo", advirtió el presidente de la FEMP al tiempo que apuntó que cuando se aborde la reforma de la Constitución y de la financiación local, los ayuntamientos reclamarán más competencias y recursos para hacer "más y mejores políticas sociales". "No queremos pedir permiso a las comunidades para aplicar las políticas sociales que nos corresponden a nosotros", sentenció.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social destacó que la tarjeta social universal no tiene como objetivo controlar las prestaciones que cobran los ciudadanos, sino darles a conocer las políticas de las que pueden beneficiarse para que estén informados de todos sus derechos. "Muchas veces no se tramitan ayudas a las que se tiene todo el derecho", ensalzó Granado, que como objetivo último de la tarjeta apuntó que los ciudadanos no se queden fuera "de la tarta del reparto de la riqueza". También destacó que la tarjeta es un instrumento rápido y eficaz que los ciudadanos pueden tener en el móvil a través de una aplicación.

En esta aplicación se está cargando toda la información de beneficiarios de prestaciones de todas las administraciones y servirá para notificar a los usuarios políticas sociales de carácter temporal.