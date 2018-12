Feijóo replica a la exsecretaria para o Deporte que supo su cese la semana pasada

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respondió ayer a las críticas de la ya exsecretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, que el miércoles lamentó "muchísimo" su sustitución en el cargo por José Ramón Lete y aseguró haberse enterado por la prensa de un relevo que ayer aprobó el Consello del Ejecutivo autonómico. "Sabía que el cambio se iba a producir desde hace más de una semana. Seguro que hay una mala explicación o interpretación [de sus declaraciones]", respondió el dirigente a la prensa.

Míguez no solo aseguró desconocer la intención de Feijóo de acometer su relevo, sino que declaró que conocer la noticia mediante los medios "gustar no gusta". "No puedo explicar los motivos porque esa decisión [su relevo] no la tomé yo", lamentó en un acto en Santiago.

Durante la rueda de prensa posterior al Consello, Feijóo justificó el regreso de Lete al puesto que abandonó para ser nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes en el Gobierno de Rajoy, cargo del que cesó tras la moción de censura. "Vuelve a una casa que conoce", justificó Feijóo, que calificó a Lete como "persona de la cantera" y "muy conocida en el ámbito del deporte", si bien aseguró estar "muy contento" con el trabajo de Míguez.

Además, recordó que también incorporó al organigrama de la Xunta a Santiago Villanueva como director xeral de Emerxencias e Interior, puesto al que vuelve tras ser delegado del Gobierno de Rajoy.

Por otro lado, Feijóo se refirió a la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, cuya tramitación aceptó el Congreso. Una vez aprobada la proposición de ley que la confirme, deberán concretarse sus términos en la comisión mixta entre Xunta y Gobierno central.

Ahí, Feijóo condicionó la cesión a que esté "dotada económicamente". "Ahora toca al Gobierno hacer movimientos para materializar la transferencia de modo equilibrado con el interés de la hacienda pública autonómica", indicó sobre "obligaciones" como los enlaces de la vía, que deberán estar financiados "vía presupuestos estatales".