La dirección de En Marea aspira a celebrar primarias antes de fin de año

El Consello das Mareas -máximo órgano político da organización- acordará, en una reunión que se celebra hoy en Santiago, proponer a la Comisión de Garantías y al Comité Electoral una fecha, que será "antes de fin de año", para retomar el proceso interno de renovación de la dirección del partido, paralizado desde el pasado 1 de diciembre, tras detectarse "irregularidades" en el censo electoral.



Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios momentos antes de la reunión, el miembro del máximo órgano del partido instrumental Xurxo Triñanes, quien ha explicado que, sin embargo, no serán "ni la coordinadora ni el Consello los que levanten" el veto al proceso.



Según sus palabras, las "irregularidades" detectadas, por las que ya se han elaborado dos auditorías -una interna y otra externa-, se corresponden con dos miembros del Comité Electoral, órgano formado por mayoría del sector crítico con la actual dirección, que "querían dar altas y bajas de gente que no estaba correctamente inscrita" en En Marea.

"Burla y estafa"



Además, momentos antes de comenzar el Consello, han hecho declaraciones tres de sus miembros pertenecientes al sector crítico, Oriana Méndez, Paula Rodríguez y Daniel Calvete. Este último ha explicado que "no" iban a participar en la reunión "porque es una burla y una estafa".



"Hubo un plenario en el que se tomaron una serie de acuerdos que no se están cumpliendo", ha esgrimido, para después denunciar que es la coordinadora, un "órgano en funciones", la que "usurpa las funciones del comité electoral". "Esta reunión no tiene ningún tipo de sentido", ha remachado.

Calvete ha exigido "convocar de forma inmediata las elecciones", ya que, a su modo de ver, "está demostrado" que "no hubo manipulaciones del censo" y que "se pudo haber votado" el fin de semana del 1 de diciembre.