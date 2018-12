Una carta recibida en la cárcel de A Lama obliga a activar la alerta bacteriológica

La cárcel pontevedresa de A Lama se vio obligada a activar ayer la alerta biológica después de que en la estafeta postal de la prisión se recibiese un sobre que contenía un polvo sospechoso en su interior. Ya por la tarde la alarma fue desactivada. La Guardia Civil se llevó una muestra del contenido del sobre para poder analizar la sustancia y el envoltorio quedó precintado en las oficinas de la prisión. El envío, en cuyo remite figuraba el nombre de un varón de origen árabe, estaba dirigida al director del centro penitenciario.

La carta fue recibida en la estafeta postal de la prisión y al no pasar el dispositivo de seguridad fue abierto sobre las 12.45 horas por dos funcionarios del centro, que alertaron a la dirección al comprobar que dentro del sobre había una sustancia polvorienta de color blanco.

Los dos trabajadores fueron aislados en la estancia en donde se abrió el sobre, en donde permanecieron unas tres horas hasta que la alerta fue desactivada y se les aplicaron una serie de medidas para garantizar su buen estado de salud.

El protocolo activado ha impedido que los funcionarios pudiesen entrar ni salir de la zona en donde se ha producido el contacto con esta sustancia, el área de oficinas, hasta que las autoridades han comprobado que no existía riesgo. La comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra también ha activado el protocolo ante hechos susceptibles de defensa nuclear, radiológica, biológica y química y ya se encuentra en la prisión pontevedresa para investigar este episodio. La zona del penal en la que apareció la carta ha sido evacuada a la espera de los que los agentes especializados inspeccionen el lugar.

Las instalaciones, que permanecen cerradas, serán descontaminadas hoy por un equipo especializado llegado desde Madrid, que se hará cargo del sobre y de su contenido.

Por otra parte, un total de 28 funcionarios de la prisión de

A Lama se encontraban ayer de baja, una situación que fuentes sindicales vinculan directamente con las precarias condiciones laborales en las que realiza su jornada la plantilla. Son tres más que se suman a los 25 que el martes no asistían a su puesto de trabajo en el centro penitenciario.