El Parlamento reclama a Fomento una rebaja de los peajes en la AP-9 y la AP-53

El Parlamento gallego reclamó ayer, tras proposición del PP, la búsqueda de fórmulas para rebajar los peajes de la AP-9, unas tarifas en continuo ascenso. La propuesta contó con el apoyo del PSdeG, mientras En Marea y BNG se abstuvieron tras no aceptar los populares sus enmiendas que iban más allá de la iniciativa, dado que, entre otras cuestiones, reclaman el rescate de la infraestructura.

La proposición no de ley aboga por que la Xunta elabore "en el menor tiempo posible" una propuesta para trasladar a Fomento con medidas "para reducir el impacto de los peajes en la AP-9", de cara a negociarlas con la concesionaria con el fin de su implantación a "corto plazo". Esta propuesta salió adelante después de que el martes la Mesa del Congreso acordase tramitar por el procedimiento de urgencia la proposición de ley para traspasar a la Xunta la AP-9.

En el texto también se emplaza a insistir ante Fomento en que las futuras obras en la AP-9 no se financien con base en nuevas alzas de peajes, sino a través de los presupuestos del Estado. Esta propuesta pide cumplir la demanda unánime del Parlamento para liberalizar el peaje de Redondela, a la vez que llama a flexibilizar los peajes en la AP-53 (Santiago-Dozón).

Junto a esto, se reclama implantar "cuanto antes" las bonificaciones nocturnas en las dos autopistas de titularidad autonómica, ya avanzadas por la Xunta de Galicia.

Durante el debate, Martín Fernández Prado (PP) manifestó su deseo de que la tramitación del traspaso de la AP-9 "finalice con éxito para Galicia", pero advirtió de que quedan "pasos por dar". Por ello, defendió una negociación en la comisión mixta de transferencias para saber "en qué condiciones" se hará, puesto que "no se puede transferir a cualquier precio". Incidió en que "no se puede soportar el encarecimiento" de la AP-9, del que responsabiliza al PSOE, si bien "entre rescate total y horizonte de subidas continuas hay mucho trecho y posibilidades de mejora".

Desde el PSdeG, Luis Álvarez se mostró a favor de la iniciativa, si bien advirtió de que "conviene no olvidar" que la AP-9 va a tener peajes hasta 2048 porque "esa ampliación de la concesión se llevó" a cabo con José María Aznar y con Alberto Núñez Feijóo como conselleiro "del gremio". Además, reflexionó que la medida de la Xunta de quitar peajes en sus dos autopistas autonómicas entre las 00.00 y las 06.00 horas "no tiene coste ninguno", ya que por cada una a esas horas solo pasan "17 coches y tres camiones".

El diputado de En Marea Marcos Cal afeó que "todo lo relacionado con la AP-9 y el PP es un juego de trileros", pues tras bloquear en Madrid su debate ahora votan a favor de que se bajen los peajes: "Ustedes son los responsables".

La propuesta contó con más puntos que no salieron adelante. Entre ellos, En Marea reclamaba desechar el proyecto de la A-57, una autovía que discurrirá "paralela a la AP-9" entre A Coruña y

O Porriño, por ser una infraestructura "inútil". Por ello, pide dedicar su presupuesto previsto al rescate de la AP-9. Sobre este punto, Cal llamó a "acabar con la estafa que supuso y sigue suponiendo" para los consumidores la AP-9, por lo que demanda la "recuperación para el público" de la autopista. El diputado del PP Jacobo Moreira criticó que En Marea apueste por "destinar millones de euros públicos para entregar a una empresa privada" como Audasa. Además, avisa de que su gratuidad "supondría el colapso", lo que obligaría a "gastar cientos de millones" más en ampliarla.