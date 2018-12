Miguel Tellado considera que Ciudadanos y Vox "no tienen hueco" en la comunidad gallega

El secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, aseguró ayer que Galicia es "un espacio político propio distinto" al nacional y al de otras autonomías en el que Ciudadanos y Vox "no tienen hueco" porque "no conocen" la Comunidad. "El PP en Galicia fue capaz de frenar el auge del nacionalismo, que representa solo el 10% en las urnas. Aquí no se dio ese hecho de los socialistas pactando con extremas izquierdas. Aquí gobierna un partido que gobierna para la mayoría", reivindicó el número dos de los populares gallegos, en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Tellado celebró el "respaldo" que tiene el Partido Popular en Galicia, lo que "no hay en ninguna otra comunidad", para poner en el extremo contrario a Ciudadanos, un partido que "no tiene hueco". A modo de ejemplo, recordó que la formación naranja votó en contra de la transferencia de la AP-9 en el Congreso le pasado 11 de diciembre.

Además, Tellado ve "importante" gobernar "sin crear problemas a los ciudadanos", apelando al "sentidiño" al que apelaba el expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor. Por ello, el secretario xeral de los populares gallegos aseguró que al PP "no solo le vota la gente que vota al PP", sino también gente "que en otras elecciones vota a otros partidos".

Preguntado sobre qué ocurrirá con el actual presidente autonómico para los comicios autonómicos previstos para 2020, el número dos del PP consideró "una buena noticia" para Galicia que continuase como candidato.