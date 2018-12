El PP de Vigo será acusación particular en el juicio del accidente de O Marisquiño

La portavoz del Partido Popular de Vigo, Elena Muñoz, anunció ayer que el juez ha aceptado la personación del partido como acusación particular en el juicio por el accidente ocurrido el pasado mes de agosto en el festival O Marisquiño, que se saldó con 467 heridos tras el hundimiento de una plataforma en el paseo de As Avenidas, donde se celebraba un concierto.

Muñoz realizó este anuncio en un desayuno informativo celebrado en la sede del PP en Vigo en el que se hizo un balance del año 2018 y avanzó que su grupo es la "única alternativa real" para gobernar la ciudad ante el "populismo rancio" del alcalde socialista, Abel Caballero, y de sus "delirios de grandeza".

La popular destacó que el Gobierno local muestra una "absoluta falta de interés porque se conozca la verdad" de lo ocurrido en el accidente y que optan por personarse en la causa tras "agotar" todas las vías políticas. Añadió, además, que la participación del gobierno de Caballero fue "necesaria para que ocurriera lo que ocurrió", puesto que se "limitaron a hacer una inspección visual" y no comprobaron si donde se iba a celebrar el concierto la estructura "podía soportar el peso de tantas personas" antes de dar su autorización. "Quien no tiene nada que ocultar no pone ningún impedimento para que se sepa la verdad", señaló Muñoz en referencia al alcalde de Vigo, para destacar que su "objetivo fundamental" es "conocer la verdad" para que algo así "no vuelva a pasar".

Al finalizar el desayuno informativo, la concejal popular Elena González aclaró sus declaraciones sobre Caballero vertidas el pasado miércoles durante el pleno municipal que llevaron a la mayoría del grupo socialista a abandonar la sala durante una moción. "Nadie puede decir que yo dije que el alcalde de esta ciudad era un pederasta. Yo hablé de que el señor alcalde se saca fotografías con los niños y que los obliga", aclaró, y añadió: "Lo dije en un contexto en el que el señor Font acababa de decir que Núñez Feijóo se había sacado una foto con un narcotraficante. Mantengo que eso fue lo que dije".

En esta línea, la concejala señaló que no tiene "ningún conflicto con nadie del PSOE", y le gustaría saber "qué les pasa a las mujeres del PSOE últimamente conmigo porque es la segunda vez que se levantan con una moción mía", concluyó González.