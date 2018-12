Villares llama a "cerrar heridas" y avisa de que En Marea "no puede estar paralizada"

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, confía en que la constitución de los órganos de dirección del partido instrumental tras la celebración de las primarias signifique un "punto y aparte" y sirva para "cerrar heridas" de cara a centrarse en "hablar de los problemas de la gente y aportar soluciones".

Tras participar ayer en una junta de portavoces extraordinaria, Villares manifestó que "la imagen" que le gustaría ver mañana, día en el que se constituirá el Consello das Mareas, sería la de "35 personas trabajando conjuntamente para solucionar los problemas de la gente".

Con todo, las 14 personas electas por la lista del sector crítico, Entre Todas, para la nueva dirección de En Marea previsiblemente no tomarán posesión de su cargo, ya que la candidatura perdedora no reconoce los resultados de las primarias, en las que Villares se hizo con 21 de los 35 puestos del Consello al imponerse a los críticos con el 60% de los votos. Cuestionado sobre si está sobre la mesa la opción de aplazar la constitución del Consello hasta que los críticos tengan los resultados de las auditorías externas que han encargado ante la sospecha de "irregularidades" en las votaciones; Villares incidió en que los "problemas" de Galicia "no se van a aplazar" porque En Marea retrase la constitución de su nueva dirección.

"La dirección del segundo partido de Galicia que aspira a ser el primero no puede estar paralizada por una reclamación. Tenemos el deber de constituir la nueva dirección y de hablar de política para solucionar los problemas de la gente", ha aseverado.

En cuanto a la elección de la coordinadora (equivalente a la ejecutiva en un partido clásico), el magistrado lucense advirtió de que primero ha de constituirse el Consello y que "en un par de semanas" lo hará la coordinadora.

Por su parte, Manuel Nogueira, miembro de la Comisión Ética e de Garantías de En Marea, denunció ayer que el proceso de primarias ha estado "viciado" y, por ello, reclamó el "decaimiento" de las votaciones y "que se vuelvan a repetir con todas las garantías".

"No acepto el resultado porque la plataforma tenía muchas fisuras de seguridad y no hubo una empresa contratada para supervisar un procedimiento dirigido por la coordinadora, que está siendo juez y parte interesada en todo el proceso electoral. No se tiene que reconocer el resultado de la votación", destacó. En este sentido, Nogueira lamentó que "desde un principio" el comité electoral ha estado "ninguneado" y "capado" por la coordinadora, puesto que "no se le han dado todas las atribuciones que tenía que tener" en virtud del reglamento del proceso.

"Villares y su coordinadora hablaban de transparencia y democracia, pero para eso hay que dar ejemplo. La única persona que ha dimitido dentro del órgano y de la coordinadora es una compañera de la comisión de garantías en el momento en que sabía que iba en una lista; actuó como tenía que ser. Si querían demostrar transparencia e imparcialidad, ya no tenían que aparecer ni en la coordinadora y mucho menos suplantar al comité electoral en sus funciones", añadió.

Finalmente, responsabilizó a la "coordinadora saliente" de provocar la ruptura de la formación, ya que es "un pequeño sector que quiere hacer de En Marea un partido a la vieja usanza", e instó a que se "limpie el proyecto".