"Juzgados que tienen varias causas con 100.000 folios son imposibles de gestionar"

-Tras más de cinco años se cerró la instrucción del Alvia con dos imputados. ¿En 2019 quedará resuelto el caso?

-Espero y creo que en 2019 haya el juicio y, con mucha probabilidad, la sentencia. Si las víctimas o alguna parte entienden que debe acusarse a más personas, pueden recurrir y en último término la Audiencia nos dirá si hay que incrementar a más o basta con esas dos personas. Si dijese que sí, se dilataría algo más el proceso.

-¿Echa de menos Fiscalía a más imputados en la causa?

-La valoración sobre el ejercicio de la acción penal está ahora mismo siendo objeto de estudio por parte de la Fiscalía de Área de Santiago. Sobre eso no debo pronunciarme. En breve daremos una respuesta de quiénes consideramos las personas responsables y formularemos el escrito de acusación.

-Y tras 16 años del accidente del Prestige , este mes llegó la sentencia definifiva. Pero para poder cobrar la indemnización habrá que ir a los tribunales de Reino Unido. ¿Qué expectativas tienen en el litigio con la aseguradora?

-La Fiscalía no tiene posibilidad de acción exterior ante tribunales extranjeros. Lo que hemos procurado con el recurso que planteamos ante el Supremo es que las víctimas no tengan que acudir individualmente a Inglaterra a cobrar esas indemnizaciones. Tras la sentencia, lo que se ha asegurado es que estén amparadas por los tribunales españoles en este esencial trámite. Es decir, tiene que ser la Justicia española, y no los particulares, los que insten la ejecución de las indemnizaciones conforme a derecho. Por lo demás, creo que no debemos aventurar fechas o plazos en un litigio que ciertamente se prevé complejo. Lo más importante es que, durante el mismo, los afectados van a estar amparados en todo momento por la Justicia de nuestro país.