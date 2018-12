La Xunta pagará en 2019 hasta 800 euros más a sus empleados por la carrera profesional

La carrera profesional de los empleados públicos de la Xunta se activará ya el próximo año. Los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo podrán ascender un grado en 2019, lo que les reportará un incremento en sus retribuciones anuales que se abonará de forma prorrateada en dos o tres años dependiendo de la categoría.

La última oferta de la Consellería de Facenda a los sindicatos supondrá una subida salarial ya el próximo año, que oscilará entre los 371 euros de los grupos más bajos a los 800 euros que recibirán las categorías más altas.

Este incremento será adicional a la subida del 2,25% recién pactada a nivel nacional y que se aplicará a partir del 1 de enero.

El Gobierno gallego empezó a negociar ya el pasado mes de agosto con los sindicatos la carrera profesional de los empleados públicos de la administración general, después de aprobarse este sistema de promoción en el Sergas y de los acuerdos retributivos pactados en el ámbito de la justicia y la educación.

La carrera profesional permitirá a los empleados de la Xunta mejorar sus retribuciones con un ascenso de nivel sin necesidad de concurrir a concursos de promoción interna. Habrá un grado inicial, sin retribución, y otros cuatro más. Para subir de escalafón deberán transcurrir entre cinco y siete años y pasar por una evaluación interna.

En todo caso, en 2019 se abrirá un proceso extraordinario para que los empleados públicos promocionen directamente al grado I, sin pasar por el grado inicial.

El único requisito para el personal funcionario es que tengan cinco o más años de antigüedad y al personal laboral se le pedirá que se comprometan a concurrir a los procesos para convertirse en funcionario. Aunque no hay una cifra final de cuántos trabajadores se pueden beneficiar, los sindicatos calculan que será la mayoría de los 14.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo que están en plantilla.

Las negociaciones dieron un paso definitivo esta semana al aprobarse un primer documento con el respaldo de UGT y Comisiones Obreras. La Consellería de Facenda aclara, en todo caso, que el texto final todavía "no está cerrado ni formalizado". Lo que sí hay es un compromiso para desarrollar en el primer trimestre de 2019 los compromisos de la carrera profesional y se ha trasladado a los sindicatos que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del próximo año.

La Xunta ha hecho cesiones a los sindicatos en busca de un acuerdo. El principal punto de fricción era que la paga del primer plus de carrera correspondiente al grado I se iba a prorratear a lo largo de cuatro años, de manera que no cobrarían la cuantía íntegra hasta 2022.

El último documento presentado por la Consellería de Facenda establece que los empleados que menos cobran (pertenecientes a las categorías B, C1, C2 y E) cobrarán el plus en dos años. La mitad se le abonará ya en 2019. De esta manera, el grupo E incrementará su nómina el próximo año en 371 euros, el grupo C2 cobrará 459 euros y el grupo C1 recibirá 541 euros. En el caso de las categorías de más salario (A1 y A2) el plus de carrera se abonará en tres años. En 2019 se le pagará un tercio, lo que equivale a 800 euros y 559 euros, respectivamente.

Esta última oferta no convenció a la CIG, que cree que la propuesta de carrera profesional agrava la brecha salarial entre los empleados públicos puesto que las diferencias en el plus que se cobrará según la categoría. CSIF, por su parte, aún está estud iando el documento, sobre el que tiene "muchas dudas". "Se comprometen a pagar el plus de carrera al personal laboral que se comprometa a la funcionarización a partir del 1 de enero, pero que pasa si después no supera el proceso. ¿Le van a pedir que devuelva lo cobrado?", se pregunta el secretario de acción sindical de CSIF, José Francisco Sánchez Brunete.