Villares encarga una auditoría de las primarias para callar a los críticos

La dirección de En Marea encargará una auditoría externa al Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia para demostrar la limpieza de las elecciones primarias celebradas el pasado fin de semana y poner punto final a las dudas de los críticos, que siguen sin reconocer el resultado y que ayer no asistieron a la constitución del Consello das Mareas.

"La auditoría no es precisa", pero se hará para "garantizar su máxima transparencia", anunció la viceportavoz del partido instrumental, Ana Seijas.

David Bruzos, que encabeza la lista alternativa a Villares, pedía ayer en una entrevista en este periódico, precisamente a la dirección una auditoría externa para eliminar sospechas. Su candidatura tiene a un experto informático elaborando su propio auditoría, pero sin acceso desde dentro al programa informático de votación. Bruzos ya advertía de que con todo ve muy difícil recomponer las relaciones, porque "la situación interna de En Marea es insostenible en términos democráticos".

Villares, cuya candidatura ganó las primarias con el 60% de los votos, volvió a ofrecer "diálogo" a la lista de los críticos: "Ya no hay dos candidaturas, sino una única dirección". El portavoz de En Marea pide a sus oponentes "responsabilidad" con la "mayoría social que busca un cambio" en las instituciones y que "no puede esperar a que alguien quiera sentarse en el Consello das Mareas". También les insta a manifestar "cualquier discrepancia internamente".

Preguntado por si teme la ruptura del espacio político, Villares aseveró: "No sería comprensible que, después de participar en un proceso interno, una corriente, por no ser la más votada, decidiese abandonar el proyecto". Villares quiso lanzar una "reflexión" después de que "los militantes hablasen": "Aquí no manda más ni el portavoz ni la viceportavoz, sino quien nos pone en cada sitio".

Nueva dirección

En Marea celebró ayer la constitución de su nuevo Consello das Mareas, máximo órgano de dirección. Tomaron posesión de sus cargos los 21 electos por la lista de Villares. Se ausentaron los 14 elegidos por la candidatura impulsada por Podemos, Anova, EU y los alcaldes de las Mareas. De la candidatura Coidando a Casa controlarán la dirección Luís Villares, Ana Seijas, Francisco Pancho Casal, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez, María Dolores Candedo, Ramón Veras, Elena Cores, Adrián Dios, Carmen González, Xabier Pérez, Mónica Díaz, Víctor Álvarez, Teresa Burgo, Xoán Losada, Ánxeles Faraldo, Xoán Hermida, Lídia Senra, Marcos Besada, Iris Malvido y Javier Arca. Por parte de la candidatura Entre Todas, las 14 personas que resultaron electas pero no acudieron a la reunión son David Bruzos, Oriana Méndez, Xan Xove, Saínza Ruíz, Iván Rodríguez, Isabel Faraldo, Marcos Cal, Sigrid Campo, René Gamborino, Gladys Afonso, André Seoane, Julia Torregrosa, Borja San Ramón y Loreto Taibo

Los críticos justificaron su inasistencia porque entienden "que desde la suspensión del proceso electoral, a comienzos de mes, se impuso un auténtico estado de excepción en el que se violentaron los acuerdos del plenario del 27 de octubre y hubo una suspensión de derechos fundamentales".