Candidatos con suspense en Ciudadanos

La hoja de ruta en Ciudadanos sigue su propio ritmo. Sin prisa alguna para dar a conocer a los que encabezarán las candidaturas con las que el partido de Albert Rivera concurrirá a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Ayer se cerró una nueva fase y la formación naranja sigue sin querer desvelar los nombres de sus aspirantes a alcaldes. Mantiene el suspense. O la incertidumbre. Porque al tratarse de un partido muy centralizado, la última palabra la tiene la dirección nacional, que puede desbaratar las propuestas que le lleguen desde los distintos territorios.

La intención es darlos a conocer a principios o mediados de febrero, cuando solo falten tres meses para la llamada a las urnas. Para entonces, la ejecutiva nacional de Ciudadanos ya habrá ratificado a los cabezas de lista de las candidaturas municipales.

Este ritmo distinto al de los demás partidos quedó reflejado ayer en la reunión que el comité autonómico mantuvo con 84 coordinadores locales en Santiago, en la que los responsables trasladaron los cabezas de lista propuestos por cada municipio, más otros cuatro nombres de acompañamiento. Pero según contó el secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, las propuestas se presentaron en "sobres cerrados", por lo que aún desconoce la identidad de los candidatos.

El comité autonómico de Ciudadanos Galicia se reunirá el próximo sábado para ratificar estos aspirantes o cambiarlos y enviarlos a Madrid, donde recibirán el visto bueno de la dirección nacional, si son aceptados.

Así, Bermejo calcula que en torno a "principios o mediados de febrero", salvo algún "retraso", ya tendrán los nombres que pelearán el próximo 26 de mayo por la alcaldía de unos, en principio, 87 municipios gallegos, si bien espera que finalmente sean "más".

Preguntado por los nombres de los candidatos, al menos de las ciudades, el secretario de organización de Ciudadanos Galicia asegura que "no ha abierto" aún las propuestas, por lo que no será hasta pasado el día 12 cuando se harán públicos los nombres que han sido sugeridos, sean finalmente confirmados por la dirección o no. En todo caso, considera que en el caso de Pontevedra con María Rey, de Lugo con Olga Louzao y de Santiago con María Vilas, sus candidatura parecen "consolidadas" por su trayectoria en la formación naranja, si bien habrá que esperar su ratificación.

A pesar de estar regladas, no hubo primarias en ningún concello al no cumplirse las condiciones impuestas por el reglamento interno de Ciudadanos, dado que en ningún municipio gallego se superan los 400 afiliados necesarios para dejar la designación del candidato a la alcaldía en manos de las bases. Su intención es elevar la cifra de concellos en los que se presentará hasta el centenar, cinco veces más que en 2015, cuando su papeleta pudo elegirse en solo 18.

Pero para ello, como admitió ayer Bermejo, quizás tenga que pedir autorización a la dirección nacional para alargar el plazo y sumar algunas listas más que por el momento aún está verde o el pretendido candidato no da toda la confianza requerida. Aún siendo prudente, no descarta superar el centenar de papeletas.

Mientras tanto, el suspense prosigue en la formación de Albert Rivera en la que la candidata fija a día de hoy es Olga Louzao por Lugo, la líder actual del partido naranja en Galicia.

Ciudadanos coqueteó con la figura de Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, y reconoció su intento de contar con Javier Guerra, exconselleiro de la Xunta, para competir en Vigo. El que sí fichó, al menos "de palabra", es el exconselleiro con Fraga y exdelegado del Gobierno Juan Miguel Diz Guedes para liderar la lista por Tui. Falta todavía la confirmación oficial.

Por Ferrol parece probable que repita Ana Rodríguez, mientras en A Coruña todo apunta al profesor universitario José María Paz Gago. Sobre Vigo y Ourense, donde más hermetismo hay, el partido naranja no quiere dar ninguna pista, ni el secretario de Organización de Ciudadanos ni los coordinadores locales.