El 'Brexit' pone en jaque para Galicia un negocio de más de 1.200 millones anuales

La decisión del Gobierno de Theresa May de realizar una salida sin acuerdo de la Unión Europea el próximo 30 de marzo mantiene a la comunidad gallega en alerta por sus posibles efectos devastadores para el mercado con el país británico. Aunque en comunidades como Castilla y León ya se han empezado a notar los efectos del Brexit con un descenso del 30% en dos años en el valor de las exportaciones, la balanza gallega mantiene a Reino Unido como uno de sus principales destinos.

Galicia es un referente para los anglosajones en sectores como el textil-confección, automóvil, bienes de equipo, alimentación y semimanufacturas. También el sector de productos energéticos sobresale por su eficacia exportadora al país británico. La cuantía de las ventas de las empresas gallegas a Reino Unido creció un 17% durante los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio pasado. Durante este ciclo se enviaron productos por 1.225 millones de euros, 179 millones más que en 2017.

Los empresarios gallegos están expectantes ante la forma en la que se producirá la salida de Reino Unido del mercado comunitario, un escenario todavía sin definir. A noventa días para el Brexit, los 27 aceleran los preparativos para una salida dura, sin acuerdo con el Gobierno de May, ni un periodo de transición posible. Ante esta situación, la libre circulación de los productos que los gallegos quieran colocar en el mercado anglosajón podría verse afectada con un aumento de los aranceles y la imposición de trabas. En total, 471 empresas gallegas vendieron sus productos a Reino Unido durante los primeros nueve meses de este año, según datos del ICEX, lo que supone un 1,7% de incremento sobre el ejercicio anterior.

Reino Unido es un mercado fundamental para Galicia. El cuarto mayor destino, nada menos. La Unión Europea se mantiene como mercado referencial (concentrando el 78,2% de la exportación de Galicia), teniendo como destinos prioritarios: Francia (18,8%), Portugal (13,5) e Italia (9,7%), seguidos de Reino Unido (7%), Alemania (5,7%), Países Bajos (5,2%), Bélgica (5,0%) y Polonia (3,3%).

Destaca también el fuerte incremento de las exportaciones gallegas en la UE y, sobre todo, en los países de la zona euro (con tasa de crecimiento medio por encima del 10%), como Rumanía, Grecia e Irlanda. Galicia continúa batiendo récords en comercio exterior. Las exportaciones desde la comunidad crecieron un 8,6% en los diez primeros meses de año en relación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 19.333,9 millones de euros, mientras que las importaciones repuntaron un 12,6%, hasta los 15.947,3 millones, según los datos publicados por la Dirección Territorial de Comercio e ICEX. El resultado es una balanza comercial positiva -la diferencia entre exportaciones e importaciones-, que se sitúa en 3.386,6 millones de euros, un 7% menos entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo del año 2017, pero que posiciona a Galicia como la tercera comunidad española con mejor saldo comercial, solo superada por Navarra y País Vasco.

El Gobierno británico mantiene para el próximo martes día 15 la votación en la Cámara de los Comunes sobre el pacto para la salida de Reino Unido de la Unión Europea y descarta aplazar la fecha prevista para el inicio del proceso, el 29 de marzo, según contó este martes un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, tras una reunión con varios ministros destacados. May volvió a trasladar a los miembros de su Gobierno que el Ejecutivo no tiene previsto aplazar la fecha prevista para el Brexit, el 29 de marzo de 2019, dos años después de haber invocado el Artículo 50 del Tratado de Lisboa. El portavoz de May expuso que esa idea puede haber sido abordada por las autoridades comunitarias pero no por las británicas. "Sometido a la aprobación parlamentaria de una moción, el debate comenzará mañana. La primera ministra dijo que cerrará el debate el próximo martes, que es el 15 de enero, cuando se celebrará la votación", señaló. La Cámara de los Comunes tenía previsto votar en diciembre el acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea cerrado por May con los 27 pero decidió aplazar la sesión ante la posibilidad de que el pacto fuera rechazado por la mayoría de los diputados.