Tráfico retira en solo un año el carné a más de 1.600 conductores tras agotar todos los puntos

Cometer dos infracciones al volante bastan para quedarse sin carné de conducir. Y en caso de delinquir en carretera, la retirada del permiso por parte del juez es inmediata. Desde que la DGT puso en marcha el sistema por puntos en verano de 2006, en Galicia fueron notificadas más de 25.000 pérdidas de vigencia del carné de conducir, el 90% por haberse saltado tantas veces las normas de tráfico que el saldo de puntos se ha quedado a cero y el resto por sentencia judicial a conductores llevados a juicio por delitos contra la seguridad vial.

Por pisar más de la cuenta el acelerador, usar el móvil al volante, circular sin cinturón de seguridad, exceder la tasa de alcohol o conducir bajo los efectos de las drogas, un total de 1.687 conductores se quedaron el año pasado sin carné. Una cifra a la que hay que sumar otros 124 infractores a los que un juez les retiró la licencia durante al menos un año por quebrantamiento de condena, conducción temeraria o sin licencia, velocidades estratosféricas o tasas de alcohol elevadas. En total, 1.811 sanciones de pérdida de vigencia del permiso de conducir ejecutadas el año pasado en Galicia, lo que supone que una media de cinco conductores se quedan cada día sin carné en la comunidad.

Una situación cotidiana como quedarse dormido puede acabar sentando de nuevo a un conductor en una autoescuela. No abrocharse el cinturón con las prisas por llegar a tiempo al trabajo después de no haber escuchado el despertador y llamar desde el móvil al jefe para avisar de que llegará tarde ya resta seis puntos del carné. Fumarse un par de cigarros al volante y tirar la colilla, cuatro puntos menos y saltarse un semáforo en rojo, otros cuatro. Y no respetar la limitación de velocidad conllevará la detracción de al menos otros dos créditos. Un recorrido de apenas unos kilómetros de casa al trabajo es suficiente para perder todos los puntos del carné de conducir. ¿Las consecuencias? Seis meses sin poder coger el coche -tres en el caso de los conductores profesionales-, asistir a los cursos de reeducación vial y hacer un examen en Tráfico.

De los más de 1,7 automovilistas censados en Galicia, Tráfico y las autoridades judiciales notificaron en los doce años y medio de aplicación del sistema por puntos la retirada del carné a más de 25.000 infractores. Por provincias, Pontevedra y A Coruña son por este orden las que acumulan un mayor número de pérdidas de vigencia del permiso en la comunidad , un 47% y un 36%, respectivamente. El resto se reparten casi en la misma proporción entre Ourense (más de un 11%) y Lugo (9%).

Los datos del último año colocan a los conductores de A Coruña y Pontevedra a la cabeza de carnés retirados en la comunidad, entre ambas provincias suman el 80%. A las 821 pérdidas de licencia por infracciones administrativas o penales en las carreteras pontevedresas, le siguen las 616 notificadas a conductores coruñeses. En Ourense se retiraron 221 y en Lugo, 153.

En los últimos años se ha experimentado un aumento de las infracciones al volante, sobre todo por velocidad y uso del teléfono móvil. Desde Tráfico atribuyen este repunte, que ha tenido consecuencias en las estadísticas de accidentalidad del año pasado en Galicia -un total de 104 fallecidos, casi un 40% más que el ejercicio anterior-, al exceso de confianza de los conductores y el aumento de las distracciones.