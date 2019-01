PP y En Marea coinciden en su rechazo a los Presupuestos del Estado para Galicia

El proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 ha conseguido unir al PP gallego y En Marea en su rechazo a las cuentas del PSOE, al menos en el punto de salida, que luego ya se verá cómo evoluciona la formación rupturista. Pero de primeras, su coincidencia es sustancial, pues ambos partidos consideran inasumibles las inversiones para Galicia por suponer una caída del 19% con respecto a 2018. Incluso En Marea ha enviado una carta a los diputados gallegos del PP y del PSOE para invitarlos a formar un frente común y decidir "colectivamente" cuáles son las cuentas que le interesan a Galicia.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, consideró que los presupuestos "no responden a las expectativas mínimas" de Galicia y lamenta que "ninguna persona puede valorarlos de forma positiva" ya que contemplan una bajada del 19% en las inversiones.

Para el titular del Gobierno gallego, las cuentas no permiten "proseguir con las obras previstas" tanto en materia de ferrocarril como las autovías. Si bien consideró que los fondos pueden ser suficientes para acabar las obras del AVE de conexión con Madrid, no hay nada para Ferrol ni para la variante de Ourense ni para el corredor entre Vigo y Ourense por Cerdedo. Al respecto de las autovías, Feijóo cree que son unas cuentas "inservibles", porque "no inician ninguna de las obras que tenían comprometido iniciar en el año 2018", como las conexiones con la AP-9 de A Coruña, Vigo, Pontevedra y Santiago.

Feijóo vaticinó además que la política económica de Pedro Sánchez "va a llevar a ralentizar todavía más el crecimiento económico" y "la creación de empleo". "Y eso no es ni expansivo ni social", añadió.

La portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, aseguró por su parte que ve "absolutamente inasumible" el proyecto de presupuestos y advirtió de que no apoyarán las cuentas si no se mejora la inversión para Galicia. "No queremos ser más que Valencia, pero queremos el mismo trato. Exactamente el mismo", aseveró Díaz, quien lamentó la caída de la inversión y la reducción de los fondos de compensación interterritorial, algo que sitúa a sus cinco diputados "muy lejos de darles la aprobación al presupuestos".

Díaz señaló que esta falta de inversiones va "más allá" de la caída en la inversión en AVE, pues también existen carencias en el ferrocarril convencional, en las infraestructuras portuarias, como la deuda del Puerto de A Coruña o sus desarrollos urbanísticos, o en los aeropuertos.

La invitación de En Marea a hacer un frente con los diputados gallego no parece convencer del todo al PP. La vicesecretaria de Comunicación, la gallega Marta González, dudó de la posición de la formación rupturista. "No saben qué votar. Nosotros lo tenemos claro. Votamos no", escribió en respuesta en su cuenta de Twitter.

Desde el PSdeG, su secretario xeral, Gonzalo Caballero, destacó que los presupuestos son "beneficiosos" para los gallegos y aseguró que "hay margen" para trabajar en ellos a lo largo de su tramitación. "Porque queremos los mejores presupuestos para Galicia, todos los documentos son siempre mejorables", comentó.

El líder de los socialistas gallegos consideró que las cuentas están "pensadas en la ciudadanía" y, específicamente, en Galicia, "donde los salarios y las pensiones son más bajas que en el conjunto del Estado". El PSOE sostuvo que se ajustan "a lo que se puede gastar" frente al "maquillaje de cuentas" del PP.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó de "impresentables" el proyecto de presupuestos y acusó a PP, PSOE y En Marea-Podemos de "cinismo", en lo que ve un "cachondeo" por parte de las "fuerzas estatales", que "pasan" de los problemas de los gallegos y conducen a la comunidad a la "irrelevancia política".