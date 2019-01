La Xunta dará más peso a la experiencia en la selección del personal para cubrir bajas

La Xunta ultima una reforma del sistema de selección del personal temporal, que afectará a 13.700 gallegos inscritos en las listas de contratación. La Consellería de Facenda dará más peso a la experiencia previa adquirida al servicio de la Administración autonómica.

Era una de las reivindicaciones de los sindicatos, que denuncian que debido a la precarización en las plantillas de la Xunta hay trabajadores que llevan hasta veinte años haciendo sustituciones. Hasta ahora la antigüedad solo se valoraba hasta un máximo de seis años y ocho meses. A partir de ahí, se puntuaba igual a un candidato que acumulaba ocho años trabajados que a otro con diez años, por ejemplo. La propuesta presentada ayer por la Consellería de Facenda a los sindicatos amplía este tope hasta los 11 años y un mes.

Por cada mes completo trabajado para la Xunta los aspirantes incluidos en las listas de contratación recibirán 0,15 puntos, frente a los 0,25 de antes, pero con un máximo de 20 puntos. Se rebaja la puntuación mensual para que este personal temporal tarde más en alcanzar el tope y de esta manera se tenga en cuenta un mayor número de años en el baremo para seleccionar personal.

Pero otra de las novedades de calado del nuevo decreto que regula el nombramiento del personal interino afecta a la contratación del personal de extinción de incendios. La Consellería de Medio Rural ha retirado la encomienda a la empresa pública Seaga para que colabore en la lucha contra el fuego puesto que quiere unificar el dispositivo bajo un mando único. A partir de este año esta entidad solo se encargará de tareas de prevención. Esto afectará a más de 500 trabajadores que cada año eran contratados por esta empresa pública como brigadistas.

Su alternativa es optar a uno de los puestos temporales que ofertará la Xunta para el servicio de extinción, pero su problema es que con la normativa vigente no se tenía en cuenta su experiencia como brigadistas en Seaga y partían, por lo tanto, en desigualdad de condiciones. Y, al mismo tiempo, Medio Rural se arriesgaba a contratar a personal con menos experiencia que trabajadores que llevan años luchando contra el fuego. Por esta razón, en las listas para contratar a personal para la defensa contra incendios se valorará con 0,15 puntos hasta un máximo de 20 cada mes trabajado bien sea en concellos y mancomunidades o en entidades instrumentales como Seaga. Si la experiencia es al servicio de la propia Xunta, el peso será de 0,30 puntos hasta un máximo de 40. Facenda suavizará además las penalizaciones por no aceptar los puestos ofertados. Así, los trabajadores a los que se les ofrezca un trabajo con jornada igual o inferior a media jornada y que renuncien a mitad de contrato porque no les compense no serán castigados si después, durante un año, rechazan otros empleos de las mismas características.