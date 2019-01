Hacienda liga la devolución de 200 millones del IVA a Galicia a que se aprueben los presupuestos

El Ministerio de Hacienda ya ha decidido la vía que empleará para reintegrar a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros que les adeuda por la recaudación del IVA, de los que 198 corresponden a Galicia. El departamento que dirige María Jesús Montero ha vinculado su devolución a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2019, que a estas alturas no tienen garantizado para nada su trámite parlamentario.

La fórmula mete presión política al PP, dado que gobierna en las mayoría de las autonomías, al condicionar, al menos en principio si no se busca una alternativa, la transferencia de esos fondos a que el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez obtenga el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados.

El conflicto surgió en el año 2017 con la reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicada por el Gobierno popular de Mariano Rajoy. El entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro modificó la norma para que las grandes empresas pagasen casi en tiempo real ese tributo y, para facilitar su adaptación, aplazó la fecha de pago del día 20 al 30 de cada mes siguiente al de la liquidación.

Esto provocó que las declaraciones de un mes cualquiera -que posteriormente se redistribuye entre las autonomías el 50% de la cuantía-, que antes se contabilizaban en el mes siguiente, pasaron en su mayor parte a contabilizarse sesenta días más tarde. Por esta razón, se quedó la última mensualidad sin computar ni ingresar esos fondos en el ejercicio presupuestario correspondiente. Es decir, que en el caso gallego la Xunta contaba para gastar en los presupuestos con 200 millones de euros que no llegaron ese año.

El Ejecutivo gallego fue el primero en protestar y en exigir era reintegro dentro del ejercicio presupuestario, demanda a la que posteriormente se unieron otras seis comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Extremadura). En agosto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con la ministra María Jesús Montero para solucionar el conflicto y Hacienda se comprometió a devolver esos 200 millones atrasados a lo largo de este año, por lo que el Gobierno gallego los presupuestó en sus cuentas. Pero no se detalló cómo se haría el reintegro, ya que Montero aclaró que se estaban estudiando "aspectos técnicos y jurídicos de la medida para revertir el efecto negativo" de esa retención de IVA, para dilucidar si es suficiente una resolución del Consejo de Ministros o resultaba necesario un aval del Congreso.

Al final lo que hizo fue aprovechar el proyecto de ley de los presupuestos del Estado para modificar el reglamento del IVA mediante la modificación de los plazos de declaración, volviendo a los 20 días naturales del mes siguiente, e ingreso por parte de los contribuyentes. Esto supondrá para este año, según Hacienda, una mayor recaudación que compensará el efecto de la desviación de la liquidación de 2017 a las comunidades autónomas. Pero para que esta medida resulte efectiva, primero se tendrán que aprobar los presupuesto y el PSOE no dispone en estos momentos de apoyo parlamentario suficiente. La vía elegida no convence a la Xunta, dado que no está garantizado su éxito a raíz del Gobierno en minoría de Pedro Sánchez. Por ello, en caso de fracaso de la fórmula, demanda buscar una solución alternativa.

"Dado que todas las comunidades autónomas que aprobaron sus presupuestos incluyeron estos ingresos en sus cuentas para 2019, entendemos que el Gobierno central, en el caso de no aprobar sus presupuestos generales por la falta de apoyo parlamentario, tendrá que articular otro mecanismo para transferir estos ingresos a las autonomías", advierte la Consellería de Facenda.