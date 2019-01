El Noroeste refuerza su alianza para impulsar la inclusión en el Corredor Atlántico ferroviario

Galicia, Asturias y Castilla y León quieren darle un impulso definitivo a la inclusión del Noroeste peninsular en el Corredor Atlántico de transporte de mercancías por tren y al mismo tiempo afianzar lazos para defender con un discurso único los intereses comunes de estos territorios en asuntos como el desarrollo de las infraestructuras, la financiación autonómica, el declive demográfico o la modernización del medio rural. El próximo lunes, la Xunta actuará como anfitriona de una jornada para reforzar la reivindicación ferroviaria y en la que participarán empresarios, sindicatos y políticos al más alto nivel. Así, junto con el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, participarán los presidentes de Asturias, Javier Fernández (PSOE), y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), en lo que será la primera cumbre de este tipo que se hace con Pedro Sánchez como inquilino en Moncloa.

Fueron precisamente las patronales y cámaras de comercio de estos territorios las que impulsaron la Plataforma Atlántico Noroeste con el objetivo de que el trazado del Corredor Atlántico ferroviario integre a las regiones del noroeste y permita conectar por tren sus puertos y colocar sus mercancías, de forma eficiente y rápida, por toda Europa.

El frente empresarial consiguió pasos importantes porque la UE ya ha incluido en el programa Conectar Europa la ampliación del Corredor Atlántico al noroeste español, que inicialmente no figuraba en ninguno de los planes. De ese modo estas comunidades podrán optar a 30.600 millones de euros de fondos para financiar las redes transeuropeas de transporte y la ejecución de proyectos concretos.

En el caso de Galicia, se ha conseguido incorporar al corredor las líneas A Coruña-Vigo-Ourense León y Vigo-Oporto, pero la propuesta todavía no es definitiva oficialmente, porque falta que la apruebe la Eurocámara y el Consejo de la UE en una fecha aún pendiente de determinar.

Sin embargo, esta decisión, que no tiene vuelta atrás, no garantiza los fondos sino que habrá que pujar por ellos en concurrencia competitiva en toda la Unión Europea con proyectos concretos de mejora de la red ferroviaria. De conseguir los recursos, estos no llegarían antes de 2023. En el caso de la comunidad gallega, entre otros proyectos podrían entrar la conexión con los puertos, el cambio de trazado, la electrificación o la construcción de plataformas para el intercambio de mercancías.

Para fortalecer los lazos del noroeste, las asociaciones de empresarios de A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense, Asturias, León, Zamora y Salamanca constituyeron en octubre del pasado año una alianza empresarial para impulsar las infraestructuras de la zona, pero también para defender el peso económico y social del noroeste y reclamar una atención que consideran de justicia para atender las infraestructuras, el envejecimiento de la población o la modernización del medio rural. La alianza surgió en un momento en el que regiones de otras áreas geográficas de España, como es el caso del Mediterráneo, también estaban presionando unidas para obtener mejoras en sus territorios y estaban consiguiendo compromisos concretos del Gobierno en la mejora de la red ferroviaria.

Los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León, de distintos signo político, están en la misma línea y ya lo habían expresado en cumbres como la celebrada en Oviedo en diciembre de 2017. Ahora será, de nuevo, el corredor atlántico del noroeste el hilo que coserá la alianza.

Asignatura pendiente

Por otra parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, advirtió ayer de la necesidad de que haya una "inversión fuerte" en el Corredor Atlántico, ya que no se puede "dejar atrás" a Galicia y a los puertos gallegos, y "es algo que todo el mundo reclama". Así lo trasladó tras la reunión mensual del Consejo de Administración del Puerto, en la que aseguró estar "preocupadísimo" por el "hachazo" en los presupuestos generales del Estado a Galicia. López Veiga nombró como asignatura pendiente la salida sur ferroviaria para completar la línea A Coruña-Oporto, con Vigo como "estación pasante", en el Corredor Atlántico y con conexiones con los puertos. "Necesitamos el Corredor Atlántico, que las mercancías puedan circular y haya buena conexión con la Meseta. No nos pueden dejar atrás", proclamó.