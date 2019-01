"Si se reciben ayudas para rehabilitar, no tendrá cabida tener la vivienda desocupada"

Tras su paso por Medio Rural, Ángeles Vázquez lleva tres meses y medio ya como conselleira de Medio Ambiente. Se ha estrenado con una ley compleja sobre la mesa, la Lei de Rehabilitación, que prevé cobrar un canon a los edificios en estado ruinoso e impulsar la reforma de inmuebles en desuso para sacarlos al mercado. Y en agenda tiene además la elaboración de una Lei de Residuos y otra de Pesca Fluvial.

-¿Hay una burbuja del alquiler en Galicia?

-No podemos hablar de burbuja, pero los estudios del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) revelan que sí se incrementó el valor del alquiler. Pero no podemos gobernar a golpe de decretazo como se intentó hacer desde el Gobierno, lo que provocó que ahora está todo el mundo en una inseguridad jurídica terrible. Es más, durante el mes de este decretazo bajaron un 50% los alquileres. Tenemos que dar salida al alquiler porque es la opción que se está demandando. Y tenemos que pensar en aquellos con menos recursos. De ahí que modificáramos el Bono Alugueiro e incrementáramos de 400 a 425 el máximo que se puede pagar por alquiler. Es bueno que las viviendas se pongan en el mercado, que no estén paradas. Hay propietarios que no ponen su vivienda en el mercado porque tuvieron una mala experiencia. Jurídicamente tenemos que ampararlos y a los inquilinos hay que ayudarlos.

-¿Cómo prevén sacar más viviendas vacías al mercado? El Plan Rehaluga tuvo que ser reformado porque solo logró movilizar 16 inmuebles desocupados...

-Espero que tras la reforma se movilicen más viviendas. Hay un número importante de inmuebles que ya tienen años y precisan de una rehabilitación integral. Incrementamos las ayudas para que eso sea posible. Pero además a través de la nueva Lei de Rehabilitación podremos poner en el mercado muchas de estas viviendas, que ahora están paradas.

-¿Las ayudas a la rehabilitación estarán condicionadas a que se ponga la vivienda en alquiler?

-No, necesariamente. No tiene por qué ser alquilada, hay una cláusula que establece que podrás utilizarla tú mismo o ponerla a la venta. Igual pasará con los bajos comerciales. Es decir, rehabilitar con ayudas públicas para tener la vivienda parada, no tendrá cabida.

-Las ayudas al alquiler, contempladas en el Plan de Vivienda, todavía no se adjudicaron siete meses después de cerrarse el plazo para solicitarlas. ¿Es justificable este retraso?

-Nunca se justifica un retraso. Hubo un boom de 12.000 expedientes. Contratamos personal a mayores porque hay que digitalizar todos estos expedientes. Le trasladamos al Ministerio de Fomento que hay que simplificar los trámites. Nunca hay excusa pero el volumen de solicitudes fue importante. En todo caso, antes de que termine enero estarán todos los expedientes informados.

-Hubo muchas solicitudes, pero el presupuesto es limitado. Se quedarán muchos solicitantes fuera. ¿Prevé la Xunta ampliar fondos para llegar a más gente?

-Nos centramos en los más necesitados con el Bono Alugueiro. Y luego están las ayudas al alquiler, pero los recursos son limitados. La cuantía que tenemos es la que va en los presupuestos.

-En 2020 la UE obliga a los estados miembros a reciclar el 50% de la basura. ¿Cumplirá Galicia con este mandato?

-Galicia está haciendo un buen trabajo. En Sogama en septiembre se puso en marcha una planta en la que se invirtieron 19 millones de euros y los resultados son muy buenos. No solo no vamos a cumplir el objetivo del 50% del reciclaje sino también el de enviar cero residuos al vertedero.

-Los concellos de más de 5.000 habitantes tendrán que habilitar un quinto contenedor para la basura orgánica y hacer la recogida a diario. ¿Esto no supondrá mayor coste para los municipios?

-No debería suponer, porque si reciclamos la recogida de la basura sale más barata. Es lo que acabamos de implementar en el Diario Oficial de Galicia. Si se recicla, se reduce un 10% el coste. Y podemos seguir avanzando. Esto se hizo este año, pero podemos seguir en la misma línea. Cuanto más separemos, cuánto más reciclemos, más ingresos y eso debe repercutir en el ciudadano.

-¿Habrá entonces nuevas rebajas en el canon del Sogama el próximo año?

-Efectivamente, si somos capaces de hacerlo bien.

-La Fegamp no estaba de acuerdo con que se condicionase esta rebaja a que se trasladase al recibo de los ciudadanos. Argumentó que cuando Sogama subió el canon no se lo repercutieron a los vecinos...

-Tuve una reunión con el presidente de la Fegamp. Hubo dos opciones cuando se subió el canon: repercutirlo en los ciudadanos o prescindir de ciertos servicios en el concello para hacer frente a la subida. Al final, había que llegar a un consenso y si hacemos una rebaja en Sogama quien lo tiene que notar son los ciudadanos. Los concellos tienen hasta el 23 de febrero para adherirse. Ha de garantizarse también que van a seguir haciendo acciones que le vamos a facilitar desde la consellería para concienciar de que el reciclaje debe ser mayor.