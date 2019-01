El portavoz del Gobierno local de Ourense deja el PP y no descarta fichar por otro partido

El portavoz del Gobierno municipal de Ourense, José Araújo, formalizó a primera hora de esta mañana sendos escritos en los que plasma su renuncia a todas sus responsabilidades en el Ejecutivo de la ciudad y a su acta de edil. Además de ser la voz del Partido Popular en el Concello, Araújo tenía las competencias de infraestructuras, medio ambiente y limpieza, y era conocido como "el superconcejal".

El político ha explicado ante los medios que se trata de una decisión "muy meditada" y justificó este paso por no estar de acuerdo con la dinámica que se estaba marcando, ya que así "la ciudad no va bien". Así, llegó a la conclusión de que "no se cumplieron las expectativas que tiene la ciudad", repartiendo responsabilidades tanto del gobierno como de la oposición. Además, Araújo reconoce que algunos partidos, como Ciudadanos "se acercaron a mí".

"No me veo en una futura corporación sin presupuestos, sin PGOM aprobado... Desde dentro no puedo hacer nada, voy a probar si doy el paso de hacerlo desde fuera", ha señalado Araújo, quien ha concretado que, a partir de ahora, construirá "en positivo" y evitará "la confrontación", ya que tiene "clarísimo" que Ourense "no se va a poder gobernar ni a base de selfis ni a base de insultos".



Propuesta de Ciudadanos

A menos de cuatro meses para las elecciones municipales, el portavoz popular ha reconocido que tuvo "propuestas" de "otras formaciones políticas y de personas que están trabajando con la intención de acudir a las próximas elecciones municipales", como Ciudadanos, única formación a la que citó de forma expresa. No obstante, ha indicado que se va a tomar unos días para "reflexionar" si adopta finalmente el paso de acabar en otro partido.

"Pienso que debo reflexionar sobre mi futuro político. Tomaré la decisión en un par de semanas. Me gusta la vida municipal, me gusta participar de todo lo que tiene que ver con la ciudad. Para mí, es un día bastante duro tras 27 años militando en el partido, en el que he tenido muchas vinculaciones personales. Se hace difícil dar el paso", ha añadido.

Por su parte, el alcalde reconocía que tuvo conocimiento esta misma mañana, y que los motivos de Araújo eran personales, "eso me dijo", lamentando su marcha del Concello y del partido.