Las sanciones por descuidar o maltratar animales se duplican tras endurecerse la ley

Hace un año entró en vigor la nueva Lei de Benestar Animal que endureció las sanciones y tipificó nuevas conductas perniciosas para los animales domésticos. Desde entonces se impusieron 182 multas por infringir esta normativa, el doble que las impuestas en 2017. La Consellería de Medio Ambiente atribuye este "aumento notable" de las sanciones a un incremento de las denuncias, que achaca a que ahora se penalizan comportamientos que antes eran considerados infracciones y a una mayor concienciación ciudadana.

La Lei de Benestar Animal castiga que se tengan perros atados permanentemente, veta los circos con animales o que se exhiban en escaparates. Además, se prohíbe sacrificarlos y también recoge multas a los propietarios que corten el rabo o las orejas, práctica que era habitual hasta el momento con determinadas razas de canes. También se endurecieron las sanciones a los dueños que no les pongan un microchip identificativo a sus perros. Lo más polémico de esta ley, sin embargo, fue la prohibición de dar de comer a animales callejeros: solo se les podrá dar alimento en casos de emergencia. Transcurrido el primer año desde que la ley entró en vigor, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destaca dos efectos positivos de la nueva regulación. "Conseguimos duplicar el número de animales identificados en el Registro de Animales de Compañía", explica la responsable de la consellería.

Y, por otro lado, según añade Ángeles Vázquez, se incrementó el número de denuncias de particulares por casos de abandono y maltrato de animales. La conselleira aclara que esto no significa que haya más animales maltratados sino que la Lei de Benestar Animal permitió tipificar como infracciones conductas que antes no lo eran y además incrementó la concienciación ciudadana.

Desde enero de 2018 se abrieron 182 expedientes sancionadores, de los cuales 109 son por infracciones leves, 72 graves y una muy grave. Esto supone 15 multas al mes por incumplimiento de la ley. En 2017, antes de que estuviese en vigor la nueva normativa, el número de sanciones fue solo de 88.

Medio Ambiente lo achaca a un régimen sancionador "más duro y que tipifica conductas perniciosas", pero aclara que finalidad de la ley no es multar sino que estas sanciones tengan un "efecto disuasorio". "Es una herramienta más contra el maltrato animal en todas sus vertientes y para concienciar a los dueños de mascotas que tienen una serie de obligaciones y responsabilidades", señala el departamento de Ángeles Vázquez. La Lei de Benestar Animal considera que son infracciones leves, por ejemplo, no mantener a los animales en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y llevarlos a los reconocimientos veterinarios precisos, transportar a los animales en condiciones inadecuadas, no recoger los excrementos en vía pública o alimentar a animales vagabundos. La multa puede ir desde los 100 a los 500 euros.

Son infracciones graves maltratar a los animales, abandonarlos o tenerlos encadenados permanentemente. La sanción oscilará entre los 501 euros y los 5.000.

Y las conductas muy graves serán maltratar al animal hasta causarle la muerte, sacrificarlos o utilizarlos en circos o para la celebración de peleas o fiestas. La multa puede ascender a 30.000 euros.