El Gobierno empieza a pagar una pensión a 1.500 retornados de Venezuela en Galicia

Alrededor de 1.500 emigrantes retornados de Venezuela a Galicia mejorarán un poco sus condiciones de vida a partir de ahora. Algunos llevaban más diez años residiendo en la comunidad y otros se apuntaron al éxodo tras intensificarse los efectos de la crisis social y política del país sudamericano, pero todos vieron cómo desde principios de 2016 el Gobierno venezolano dejó de pagar sus pensiones de jubilación, llevando a un buen número de retornados de este colectivo a una situación de precariedad. Tras negársele por parte de España cualquier ayuda, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoció finalmente el estado de desamparo en el que vivían estos emigrantes de origen español y en enero ha comenzado a pagar a unos 1.000 que viven en Galicia una pensión que ronda los 5.500 euros anuales. En febrero y en los meses siguientes se sumarán más beneficiarios para llegar a una cifra próxima a los 1.500.

Su travesía, en todo caso, no ha sido fácil, dado que el Gobierno anterior, del PP, no reconocía la situación de impago de la pensión venezolana, que en teoría para algunos retornados era, sobre el papel, de hasta 20.000 dólares al mes. Pero el cambio real no pasaba de 20 euros mensuales en el mejor de los ejemplos. Así que durante casi tres años han tenido que vivir como podían, agotando los ahorros y con unos ingresos de unas pensiones procedentes de Venezuela que o eran por cantidades mínimas o que nunca llegaron desde principios de 2016.

España les denegaba las pensiones no contributivas o asistenciales por ancianidad que les correspondían y el complemento a mínimos, que es una ayuda adicional para los ingresos que reciban de la Seguridad Social española en el caso de haber cotizado en España algunos años antes de emigrar o al retornar.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegaba estas compensaciones sociales a los afectados alegando que existe un derecho reconocido que es la jubilación otorgada por Venezuela, aunque este llevara desde 2016 sin hacerse efectivo. Por eso, a estos jubilados solo les quedaba acudir a los tribunales a reclamar sus pensiones.

Al menos unos 400 acudieron a esta vía en Galicia y los tribunales les iban dando la razón, aunque a cuentagotas porque por el medio se produjo la huelga de Justicia.

En esto triunfó la moción de censura y llegó Pedro Sánchez a La Moncloa, quien dio un giro a la postura que antes de él mantenía la Seguridad Social con los retornados. "El Gobierno reconoció su situación y admitió que las cantidades que percibían los pensionistas o no existían o eran irrisorias y no pasaban de los 20 euros", relata María Fernanda Ruiz, responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela (Apejuveg), que tiene a la mayoría de sus inscritos en la provincia de Pontevedra.

El reconocimiento se produjo el pasado mes de agosto, si bien fue posteriormente cuando se abrió el plazo para que los afectados pudieran solicitar formalmente la pensión española. A los que habían recurrido a la Justicia y se le reconoció el derecho, el pago se realiza con efecto retroactivo, mientras que a los demás se les ha empezado a abonar el pasado mes de enero y cada mes se irán incorporando más a medida que se produzcan las resoluciones administrativas.

María Fernanda Ruiz calcula que serán unos 1.500 los retornados que percibirán esta ayuda, que si bien se agrupan en tres grandes modalidades, la cuantía final oscila entre los 5.000 y los 5.500 euros anuales, repartidos en 12 o en 14 mensualidades, dependiendo del tipo de pensión.

"Este tipo de ayudas y prestaciones están disponibles para todos los españoles, no son exclusivas para las personas que hayan emigrado. Por lo tanto, ellos, como españoles, tienen derecho a ellas. No estamos hablando de refugiados políticos o inmigrantes en situación irregular, sino de personas con nacionalidad española, que nacieron en pueblos de Galicia que emigraron a Venezuela y que han vuelto para terminar sus vidas. Estamos muy agradecidos porque finalmente se ha reconocido la situación. El problema se ha resuelto", cuenta Ruiz.

Una de las pensiones que se concede es contributiva. Se trata del complemento a mínimos para los emigrantes que trabajaron -y cotizaron- en algún momento en España. Es por tanto, una cantidad adicional variable en función de las retribución correspondiente a esos años. Las otras ayudas no son contributivas y se otorgan, uno y otro modelo, en función de si los retornados llevan más o menos de 10 años residiendo en Galicia. Cambia la nominación de la pensión, pero al final se trata de una prestación muy similar en su cuantía anual.