'Helena' se aleja y deja otro centenar de incidentes y carreteras cortadas por la nieve

La borrasca atlántica Helena, que durante los dos últimos días ha provocado nevadas, que han dificultado el tránsito por las carreteras gallegas, y rachas de viento huracanadas se aleja hacia el interior de Europa, aunque a su paso dejó ayer otro centenar de incidentes en la comunidad que se suman a los 160 que hubo el viernes.

La segunda jornada de Helena dejó en Galicia otro reguero de incidencias relacionadas con la meteorología adversa, sobre todo caída de árboles y ramas en las carreteras y problemas derivados de la nieve. La central del 112 Galicia gestionó ayer en torno a cien incidentes. De ellos, 40 fueron por caída de árboles y ramas en la carretera, 14 por problemas relacionados con la nieve y 11 por objetos en las vías de comunicación. Por provincias, A Coruña fue la más afectada con 46 incidencias, seguida por Pontevedra (29), Lugo (14) y Ourense (nueve). Oleiros registró seis incidentes.

La nieve y las lluvias provocaron cortes de tráfico y tramos intransitables en distintos puntos de la red viaria gallega, con especial incidencia en carreteras de la provincia de Lugo y el interior de Pontevedra y A Coruña. En Carballeda de Valdeorras (Ourense) las aldeas de Casoio, Río Dolas, Soutadoiro y Ricosende se quedaron incomunicadas por la acumulación de nieve.

También en la provincia ourensana, en Chandrexa de Queixa dos jóvenes que viajaban en un vehículo sin cadenas quedaron atrapados por la nieve en la carretera OU-0602. Los afectados se comunicaron con el 112 y pudieron ser localizados después de enviar a la central de emergencias sus coordenadas a través de un mensaje de WhatsApp.

Una de las vías más afectadas, según la DGT, fue la carretera provincial DP-4604 a la altura de Bragaña, en Toques (A Coruña), entre el km 12,5 y el 13,5, en ambos sentidos, con un corte total al estar la vía intransitable por la nieve. El viento y la lluvia también dejaron a su paso por Galicia múltiples cortes de electricidad en viviendas y áreas públicas. Este es el caso de algunas áreas de los ayuntamientos de Gondomar y Vigo, donde ciertas zonas se quedaron sin alumbrado público.

Los cerca de 160 clientes de la empresa UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy, que sufrieron cortes de luz durante el viernes en la provincia de A Coruña derivados de caídas de ramas y árboles, ya recuperaron el suministro.

Las incidencias se habían localizado en los municipios de Curtis, en la zona de Teixeiro, y en A Coruña, en el área de A Zapateira.

Durante la jornada de ayer, Helena dejó rachas de viento que rozaron los 100 kilómetros por hora en la ciudad de A Coruña y temperaturas mínimas por debajo de los cero grados en varios puntos de las provincias de Lugo y Ourense.

Según datos de MeteoGalicia, los medidores situados en el dique de A Coruña registraron una racha de viento de 96,4 kilómetros por hora a las 03.00 horas de la madrugada del sábado. En Burela (Lugo), el viento alcanzó los 93,4 km/h a las 01.40 horas y, media hora antes, en O Coruel llegaron a los 83,7 km/h.

Este último lugar, Folgoso do Courel registró la temperatura mínima de la jornada con -1,4º. Las temperaturas también alcanzaron valores por debajo de cero grados en el Alto do Faro de Chantada (-1º C), O Xipro de A Fonsagrada (-0,8 ºC) y en Samos (-0,8 ºC).

En cuanto a las precipitaciones, en Viveiro cayeron 14,1 litros por metro cuadrado en las últimas horas, mientras que en Mesía se registraron 12,3 l/m2 y en Lourenzá, 10 l/m2.

Hoy, Galicia quedará de forma transitoria bajo influencia anticiclónica. El día amanecerá con cielos parcialmente cubiertos pero se irán abriendo claros con el avance de la jornada. Ya por la noche, volverán a entrar nubes con lluvias débiles en la provincia de A Coruña. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas experimentarán un ligero ascenso.