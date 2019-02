La Xunta obligará por ley a repercutir en el recibo del agua todos los costes del servicio

La Xunta ha sometido a información pública el anteproyecto de ley de medidas para garantizar el abastecimiento de agua ante eventuales sequías en el que se incluyen numerosas actuaciones para combatir las épocas de escasez de lluvias, pero también para garantizar un suministro de calidad y en cantidad el resto del año. Entre las novedades que incluirá la norma están las de eliminar el concepto de consumo mínimo y la de obligar a los concellos a repercutir en el recibo del agua todos los costes que genera el servicio, un deber, en todo caso, que emana de la UE y de las recomendaciones del Gobierno central. Según un estudio de la Xunta del pasado año, el recibo del agua solo cubre de media el 77% de lo que cuesta la prestación del servicio, por lo que incorporar a la factura los costes supondría un encarecimiento, también medio, del 29%.

La homogeneización de la estructura tarifaria del agua es una vieja demanda que los concellos se resisten a llevar a la práctica,. Porque no es solo por la diferencia de precios, sino por los conceptos que se incluyen en el recibo, donde se mezclan recogida de basura, depuración, sumideros o disponibilidad de servicio y tanto pueden ir de forma conjunta como separados e incluso alguno de los elementos asociado al IBI.

Lo que dice la ley, en fase de anteproyecto, es que los ayuntamientos tendrán que revisar sus ordenanzas municipales para conseguir una "estructura tarifaria que tenga como objetivos la eficiencia, la suficiencia, la equidad y la sencillez". Por ello, y para además incentivar un uso eficiente del agua, el recibo deberá permitir "la recuperación de los costes del servicio". La tarifa tendrá que definir claramente los gastos derivados de al menos el abastecimiento, la red de sumideros y la depuración.

La Xunta recuerda que esta obligación procede de la UE y que en la norma se recoge la directiva comunitaria, pero que son los concellos los responsables. En todo caso, desde la Administración autonómica no se prevé régimen sancionador para quien incumpla este mandato.

El servicio del agua en Galicia es claramente deficitario desde hace décadas. En el documento de revisión de la planificación hidrológica -elaborado el pasado año- se advierte del desfase entre los costes que genera el servicio y lo que se cobra por recibos. De hecho, las tarifas gallegas son de las más bajas del Estado.

Sobre el contenido del recibo del agua, la nueva ley indica que deberá establecer una cantidad fija por los servicios y otra variable en función del volumen de agua usada, por lo que se elimina el concepto consumo mínimo, que lo aplican en muchos concellos y que no contribuye a reducir el gasto de agua dado que se paga lo mismo se use o no un determinado volumen.

Este consumo mínimo se aplica actualmente, por ejemplo, en ciudades como A Coruña (2,5 metros cúbicos al trimestre por un importe de 5 euros), Vigo Ourense y Pontevedra, si bien esta última ha decidido suspender el concepto tras la última renovación del contrato del agua con la concesionaria, aunque por el momento se mantiene vigente a la espera de modificar la ordenanza municipal.