La prohibición de plantar patata se prorrogará en los 33 concellos afectados por la plaga

Recogida de patata en una zona no infectada por la polilla guatemalteca. iñaki osorio

El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2017 un real decreto para el control y la erradicación de la Tecia Solanivora, la polilla guatemalteca que afectaba a la patata de Galicia y que se había encontrado en una treintena de ayuntamientos. Este plan fijaba dos años de prohibición, que se cumplirán el próximo 5 de marzo, pero las restricciones se prorrogarán durante un tiempo indefinido. "La plaga no está erradicada en todos los concellos y la veda no será suspendida hasta que dejen de aparecer capturas en las trampas colocadas", avanzó en declaraciones a este periódico el jefe del Servicio de Sanidade e Producción Vexetal de la Xunta, Víctor Novo.

Las medidas tomadas por la Consellería de Medio Rural desde la entrada en vigor del real decreto han sido avaladas por auditores de la Unión Europea, que visitaron las zonas infectadas y calificaron de eficaces los controles realizados. Así, ha sido primordial la instalación de trampas, pero todavía hoy muestran la presencia de la polilla. Esto ocurre sobre todo en almacenes, donde el movimiento de la patata y una incorrecta higiene favorecería el desarrollo del ciclo biológico del insecto. "La erradicación se conseguiría si esto no ocurriese. Si no hay patata, la polilla no puede reproducirse", detalla el jefe del Servicio de Sanidade e Producción Vexetal.

Pese al veto de la Xunta, en las tierras afectadas -33 ayuntamientos de la provincias de A Coruña y de Lugo- podrían quedar restos de algún tubérculo que manifestase la presencia de la plaga, por lo que a raíz de la temporada alta de producción, en abril, el control con trampas debería ser más exhaustivo. "El mantenimiento de la prohibición se debe a un factor de prudencia. De nada serviría levantar la veda y que en un año se volviese a manifestar la plaga", argumenta Novo, quien adelanta: "A la hora de levantar la veda, no se irá concello por concello".

Además de las trampas instaladas, otro aspecto importante para terminar con la polilla ha sido prevenir la dispersión y controlar los movimientos. "El vuelo del insecto no es la primera forma de difusión, sino el desplazamiento y el transporte de la patata", explica, e insiste en terminar con la falsa creencia de que la plaga nació en Galicia: "Las zonas infectadas están próximas al mar. Estos focos pudieron crearse de forma artificial, por el tráfico marítimo, entre otros factores". Por tanto, no hubo dispersión natural en la polilla.

Ante la prórroga de la prohibición del cultivo, la localización de la plaga está controlada. "Lo preocupante sería que llegase una patata infectada a una zona libre y productora, como puede ser Bergantiños", advierte Novo. Los expedientes sancionadores buscan disuadir a los agricultores que producen patata para autoconsumo en las zonas infestadas. "Desde marzo habrá controles como se ha hecho hasta ahora. Las multas son de 3.000 para las personas que no hagan caso a la medida de restricción". Hasta el día de hoy, son una quincena las personas que han sido penalizadas por plantar patata en alguno de los concellos en cuarentena. "Hay que ser altruista y pensar que si no hay patata, el insecto se erradica", concluye el jefe del Servicio de Sanidade y Producción Vexetal.