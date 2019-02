Galicia logra 125 millones de superávit y la Xunta pide al Gobierno que les deje invertirlos

Galicia cerró el ejercicio presupuestario de 2018 con superávit por primera vez en 16 años. Los ingresos superaron en 125 millones de euros a los gastos. La Xunta pide al Gobierno que les autorice para invertir esta cuantía en sanidad, educación y servicios sociales.

Así lo explicó esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien advirtió que "no existen razones objetivas o legales" para que el Gobierno se niegue a autorizar que este superávit puede reinvertirse.

El superávit ha sido posible, según aclaró, por un incremento de los ingresos tributarios debido a la recuperación económica y por las liquidaciones de fondos europeos de los años 2016 y 2017.

En cuanto a los 200 millones de euros que el Gobierno adeuda a Galicia correspondientes a las liquidaciones del IVA, Feijóo aseguró que, aunque no se hayan aprobado los presupuestos del Estado, hay otras vías. "Que el nuevo gobierno que salga de las elecciones lo autorice o bien que habiendo una moción de confianza en el Congreso se tramite la proposición de ley presentada por el PP para la devolución de este dinero", explicó. "No me preocupa, hay mecanismos", señaló.

El titular de la Xunta considera que el hecho de que no hayan prosperado los presupuestos del Estado no afectará a las obras pendientes en Galicia, puesto que se prorrogan los de 2018 en los que ya se contemplaban inversiones plurianuales. De hecho, señaló que para la ejecución de la autovía entre Santiago y Lugo incluso será más beneficioso puesto que las cuentas del pasado año contemplaban mayor dotación económica que el proyecto presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2019.

Feijóo considera que la actual legislatura en España está "muerta" y que solo falta por fijar "el día del funeral". Advirtió, eso si, que sería "una enorme responsabilidad" convocarlas en abril, a solo un mes de los comicios municipales y europeos. "Sería un despilfarro y estaría injustificado", sentenció.

Se mostró de acuerdo con el secretario general de su partido, Pablo Casado, quien pidió que se expliciten los posibles pactos antes de las elecciones. "No es malo que la gente sepa con quién se va a gobernar", apuntó. En todo caso, preguntado por una posible alianza con Vox, añadió que él trabajará para que salga "un gobierno fuerte" y para que todos los diputados y senadores de Galicia sean del PP. "Me gustaría que no tuviéramos que pactar non ese partido al que usted se refiere. No tienen representación en el Parlamento y mi objetivo es que no la tengan", afirmó.