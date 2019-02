Los restaurantes gallegos tiran cada año a la basura 3.100 toneladas de comida

A partir del primer trimestre del año que viene, los restaurantes gallegos tendrán que contar con recipientes que no sean de plástico para poder entregar a sus clientes la comida que hayan pagado, pero no se hayan comido para que se la lleven a casa. Dos son los objetivos de esta medida. Por un lado, reducir los desperdicios de alimentos, pues esta clase de negocios tiran a la basura más de 3.100 toneladas de comida en buen estado. Por otro, poner coto a la picardía de reutilizar comida que un cliente no haya tocado como pinchos o parte de una nueva receta, por ejemplo, según sostienen fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.

El jueves pasado, la Xunta aprobó el anteproyecto de Lei de residuos e solos contaminados, que incorpora la filosofía de la directiva de la Unión Europea que pretende poner coto a la presencia del plástico en nuestras vidas y reducir así nuestra huella ecológica.

En un principio, fuentes del Ejecutivo aseguraron que los restaurantes deberían entregar de forma automática a los clientes la comida que no hubiesen ingerido, si bien ayer desde Medio Rural aclararon que todo dependerá de los comensales. Si la piden, el establecimiento estará obligado a contar con recipientes que no sean de plástico para que puedan llevarse a casa sus viandas.

Desde el departamento dirigido por Ángeles Vázquez no aclaran si se impondrá una sanción a quienes carezcan de estos tuppers ecológicos.

Con esa medida la administración pretende rebajar la cantidad de alimentos en buen estado que acaba en el cubo de la basura. En 2011, la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) realizó un estudio en el que estimaba que cada establecimiento tiraba al contenedor alrededor de 2,5 kilogramos de alimentos al día. Según el Instituto Nacional de Estadística, Galicia contaba al cierre del año pasado con 3.436 restaurantes o negocios de venta de comida, por lo que aplicando esa cifra el desperdicio rozaría las 8,6 toneladas diarias y las 3.135 anuales.

Esta práctica común en Estados Unidos y otros países del extranjero comienza a normalizarse en Galicia y el resto de España. Tanto, que el año pasado comenzó a operar a nivel estatal la aplicación Too Good To Go, una app para adquirir la comida sobrante de los restaurantes.

Desde Medio Ambiente, sin embargo, también señalan un objetivo añadido: frenar la picaresca. Se pretende evitar que la comida en buen estado que un cliente haya pagado y no haya tocado pueda ser el pincho del siguiente en acceder al local sin que tenga derecho a llevarse lo que ha pagado a su casa. Desde que entre en vigor la nueva ley, un restaurante no podrá alegar que carece de recipientes para entregarle la comida sobrante.

Esta cuestión abre interrogantes en celebraciones como las bodas, que en Galicia constituyen tradicionalmente un festín con cantidades poco concretas. ¿Y si los novios piden al acabar que les entregue el marisco que haya sobrado? En muchas ocasiones el local compra por encima de lo que servirá y puede vender luego esos alimentos dentro de su carta. Por tanto, aclarar cuánta cantidad de comida incluye el convite evitará problemas si los clientes recuerdan a partir del año que viene que la ley gallega les permite llevarse lo que sobra y el dueño del establecimiento no podrá decir que no.