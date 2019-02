Pachi Vázquez lanza Espazo Común, su nuevo partido

El exsecretario del PSdeG-PSOE hasta 2013 Manuel Pachi Vázquez presentó hoy Espazo Común, un nuevo partido de ámbito gallego "de la raya del centro hacia la izquierda; socialdemócrata; galeguista; progresista y constitucionalista", con el que tiene ya perfiladas 20 candidaturas en otros tantos municipios de la provincia y con el que concurrirá en la ciudad, si es posible, dijo, con una lista encabezada por una mujer. También ha recibido llamadas de otra personas del resto de provincias gallegas y hay negociaciones en Lugo.

Acudió a la rueda de prensa de presentación con dos de los siete ediles que en las ultimas semanas se fueron del PSOE y pasaron al grupo de no adscritos, Francisco Fraga de Piñor y Ana María Fernández de Maceda, así como por María Quintas, una histórica del socialismo gallego, partido del que se dio de baja recientemente al igual que Pachi Vázquez.

Este último, a la pregunta de si concurrirá en alguna candidatura contestó a la gallega: "Non me vexo nin non me vexo nunha lista".