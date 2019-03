La Audiencia de A Coruña requiere a los condenados por el Prestige el pago de 2,5 millones

La Audiencia Provincial de A Coruña exige a los condenados en la sentencia del Prestige el pago de las cantidades fijadas en el fallo. En la resolución judicial notificada hoy se establece una cuantía "sin limitación" para el capitán, Apostolos I.M., como responsable civil principal, y para la propietaria del barco, Mare Shipping Inc., como responsable civil subsidiaria, "ante la más que razonable certidumbre de insuficiencia de bienes del responsable principal, dada la cuantía global de la deuda de autos". Para la aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB), fija un límite de 855.493.575 euros, descontada la cantidad de 22.777.986 euros consignada, mientras que para el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos 1992 marca el límite en 27.986.264 euros, descontadas las sumas ya abonadas a perjudicados (120.738.452 euros).

La Audiencia establece, por ahora, el total de la ejecución de la sentencia en 2.495.429.706 euros (1.441.562.943,18 de principal; 392.923.977,98 de intereses moratorios; 87.144.811,63 de intereses procesales; 573.797.973,25 de intereses, costas y gastos de ejecución). La suma de 2.121.084,15 euros depositada a disposición del tribunal por Repsol Petróleo tras la venta del fuel se aplicará, previa deducción de gastos, al pago de las indemnizaciones de los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución notificada hoy. Contra la orden emitida por la Audiencia Provincial de A Coruña no cabe recurso alguno.