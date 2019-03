Calviño confirma que Sánchez le ha ofrecido ir en las listas, pero ella no lo tenía claro

La ministra de Economía, Nadia Calviño, confirmó ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha ofrecido ir en las listas para las próximas generales del 28 de abril, pero apuntó que no tiene claro si es la manera en la que "mayor valor añadido" puede aportar. "Al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición, y comprometida con él y con España, y habrá que ver dónde puedo aportar mayor valor añadido; no estoy segura de que yendo en una lista sea donde yo puedo hacer una contribución más grande", aseguró en una entrevista a la Cadena SER.

Debido a su origen gallego, se especuló con que Calviño podría ser la cabeza del lista del PSOE por A Coruña para el Congreso. Preguntado sobre esta opción, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, aseguró que la ministra contará con la "lealtad y apoyo" de los socialistas gallegos decida lo que decida tanto ella como la dirección federal del PSOE.

Calviño explicó que cuando fueron nombrados ministros lo hicieron sabiendo "que la situación era difícil" y que el horizonte era de máximo dos años. "Teníamos claro que iba a ser corta, por eso trabajamos con doble ímpetu; estoy muy satisfecha con estos meses", añadió, para recalcar que hace un balance positivo a pesar de que "se quedan cosas en el tintero".

Fuentes socialistas colocan a Pilar Cancela como cabeza de cartel en la lista del PSOE por A Coruña a las próximas generales.